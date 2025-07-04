Путин уже даже не пытается делать вид, что прислушивается к Трампу.

То, каким образом Дональд Трамп пытается достичь прекращения войны в Украине, можно считать "самым некомпетентным миротворческим процессом в истории", потому что он лишь поощряет агрессора к еще более активным действиям. Об этом пишет британская The Telegraph.

Автор публикации отмечает, что вчера, едва положив трубку после телефонного разговора с Дональдом Трампом, Владимир Путин начал самую большую воздушную атаку на Киев с начала войны.

"Путин совершил это преступление, потому что он полностью уверен, что господин Трамп не сможет взыскать никакой цены. Правда, американский президент может написать гневный пост в социальных сетях, но Путин явно убежден, что больше ничего не произойдет. К сожалению, господин Трамп дал ему все основания считать, что это именно так", - пишет журналист.

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Автор публикации приводит очевидный контекст ночной атаки по Киеву: на днях США прекратили поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot, чем "фактически сообщили" Путину, что Америка готова оставить Киев беззащитным перед российской воздушной атакой.

В более длительной перспективе ключевым сигналом для Кремля стало явное нежелание Трампа вводить новые санкции против России. За почти полгода его каденции не было принято ни одного нового ограничения. И это дает России возможность обойти ранее введенные санкции через новые лазейки, для перекрытия которых и нужно регулярно обновлять санкции.

"Не принимая никаких новых санкций, господин Трамп позволяет существующим угасать и посылает Путину еще один сигнал - делай худшее, что только можешь", - пишет The Telegraph.

По мнению автора статьи, Кремль уже вполне убедился, что двухпартийный законопроект об адских санкциях против РФ, который с марта лежит в Конгрессе, никогда не будет принят.

Учитывая все вышесказанное, журналист пришел к мнению, что ситуация имеет лишь два возможных объяснения.

Первый вариант: Трамп уговаривает Путина прекратить войну, угрожая прекратить помогать Украине, и тогда перед нами "самый несовершенный и некомпетентный мирный процесс в истории".

Второй вариант: Трамп считает, что единственный путь к миру - это как можно скорее достичь полного поражения Украины и ее завоевания Россией.

"Любое из этих объяснений оправдало бы дерзость Путина", - резюмировал журналист.

Политика Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе стало известно о решении США приостановить поставки систем противовоздушной обороны Украине. В Вашингтоне это решение аргументировали желанием позаботиться о безопасности самой Америки.

В Кремле с радостью встретили это известие и похвалили американскую администрацию за это решение.

На этом фоне вчера состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. Как потом заявили в Кремле, президенту США было сообщено, что Россия не остановится, пока не добьется своего в Украине. Сам Трамп признал свое разочарование этим разговором.

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