Можно легко приготовить дома маринованные огурцы как в Макдональдсе, чтоб потом сделать вкусные бургеры у себя дома. Также они прекрасно подойдут к обычным бутербродам на утро.
- Огурцы пикули как в Макдональдсе - рецепт Лилии Цвит
- Огурцы как в Макдональдсе - рецепт
- Маринованные огурцы как в Макдональдсе - рецепт с луком
Огурцы пикули как в Макдональдсе - рецепт Лилии Цвит
В первую очередь разберемся, как сделать огурцы с куркумой как в Макдональдсе. Для этого берем:
- три килограмма огурцов;
- 40 граммов соли;
- 180 граммов сахара;
- чайную ложку молотого перца;
- чайную ложку сухого чеснока;
- две столовые ложки куркумы;
- шесть столовых ложек французской горчицы в зернах;
- 180 миллилитров уксуса;
- 100 миллилитров масла (растительного).
Огурцы моем и тонко нарезаем. Добавляем остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем. Оставляем минут на 10.
Плотно заполняем банки огурцами и соком, который они выделили. Неплотно закрываем крышками и стерилизуем 15 минут с момента закипания. Затем закручиваем и переворачиваем банки вверх дном до остывания.
Огурцы как в Макдональдсе - рецепт
Рассмотрим еще один вариант, как сделать огурцы на зиму как в Макдональдсе. Для них берем:
- килограмм огурцов;
- две столовые ложки соли;
- 150 миллилитров уксуса (6%);
- две трети стакана сахара;
- чайную ложку куркумы;
- чайную ложку перца горошком;
- два лавровых листа;
- две гвоздики.
Огурцы подготавливаем - моем и нарезаем. Всыпаем соль, перемешиваем и оставляем на полтора часа. Затем промываем и даем им стечь.
В это время готовим маринад. В кастрюлю вливаем уксус, всыпаем сахар и остальные специи. Когда жидкость закипит, добавляем огурцы и перемешиваем. Готовим около пяти минут.
Овощи изменят цвет и замаринуются. Далее делим по стерилизованным банкам и закрываем.
Маринованные огурцы как в Макдональдсе - рецепт с луком
Готовятся эти огурцы как в Макдональдсе с луком. Для них необходимо взять:
- килограмм огурцов;
- три столовые ложки соли;
- 300 граммов сахара;
- 300 миллилитров уксуса;
- одну столовую ложку горчицы зернами;
- перец горошком;
- перец душистый;
- 0,5 чайной ложки куркумы;
- две-три луковицы;
- лавровый лист.
Огурцы хорошо моем и нарезаем на тонкие кружочки. Желательно, чтоб они были одного размера. Далее добавляем к ним соль, перемешиваем и оставляем под прессом на два часа.
За это время стечет много сока. Потом огурцы промываем под проточной водой, но без фанатизма - нельзя вымывать всю соль.
Луковицы тонко нарезаем и переходим к маринаду. Смешиваем в кастрюле сахар, уксус и специи. Добавляем туда огурцы и лук, оставляем на десять минут. За это время у огурцов должен измениться цвет.
Раскладываем по банкам, а сверху заливаем маринадом и закрываем крышками.
Стоит попробовать сделать огурцы как в Макдональдсе на зиму - рецепт у них почти одинаковый, так что не ошибетесь.