Рассказываем, как дома сделать огурцы как в Макдональдсе на зиму.

Можно легко приготовить дома маринованные огурцы как в Макдональдсе, чтоб потом сделать вкусные бургеры у себя дома. Также они прекрасно подойдут к обычным бутербродам на утро.

Огурцы пикули как в Макдональдсе - рецепт Лилии Цвит

В первую очередь разберемся, как сделать огурцы с куркумой как в Макдональдсе. Для этого берем:

три килограмма огурцов;

40 граммов соли;

180 граммов сахара;

чайную ложку молотого перца;

чайную ложку сухого чеснока;

две столовые ложки куркумы;

шесть столовых ложек французской горчицы в зернах;

180 миллилитров уксуса;

100 миллилитров масла (растительного).

Огурцы моем и тонко нарезаем. Добавляем остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем. Оставляем минут на 10.

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Плотно заполняем банки огурцами и соком, который они выделили. Неплотно закрываем крышками и стерилизуем 15 минут с момента закипания. Затем закручиваем и переворачиваем банки вверх дном до остывания.

Огурцы как в Макдональдсе - рецепт

Рассмотрим еще один вариант, как сделать огурцы на зиму как в Макдональдсе. Для них берем:

килограмм огурцов;

две столовые ложки соли;

150 миллилитров уксуса (6%);

две трети стакана сахара;

чайную ложку куркумы;

чайную ложку перца горошком;

два лавровых листа;

две гвоздики.

Огурцы подготавливаем - моем и нарезаем. Всыпаем соль, перемешиваем и оставляем на полтора часа. Затем промываем и даем им стечь.

В это время готовим маринад. В кастрюлю вливаем уксус, всыпаем сахар и остальные специи. Когда жидкость закипит, добавляем огурцы и перемешиваем. Готовим около пяти минут.

Овощи изменят цвет и замаринуются. Далее делим по стерилизованным банкам и закрываем.

Маринованные огурцы как в Макдональдсе - рецепт с луком

Готовятся эти огурцы как в Макдональдсе с луком. Для них необходимо взять:

килограмм огурцов;

три столовые ложки соли;

300 граммов сахара;

300 миллилитров уксуса;

одну столовую ложку горчицы зернами;

перец горошком;

перец душистый;

0,5 чайной ложки куркумы;

две-три луковицы;

лавровый лист.

Огурцы хорошо моем и нарезаем на тонкие кружочки. Желательно, чтоб они были одного размера. Далее добавляем к ним соль, перемешиваем и оставляем под прессом на два часа.

За это время стечет много сока. Потом огурцы промываем под проточной водой, но без фанатизма - нельзя вымывать всю соль.

Луковицы тонко нарезаем и переходим к маринаду. Смешиваем в кастрюле сахар, уксус и специи. Добавляем туда огурцы и лук, оставляем на десять минут. За это время у огурцов должен измениться цвет.

Раскладываем по банкам, а сверху заливаем маринадом и закрываем крышками.

Стоит попробовать сделать огурцы как в Макдональдсе на зиму - рецепт у них почти одинаковый, так что не ошибетесь.

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