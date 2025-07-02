Кабачки - это очень недорогой и вкусный сезонный продукт, который стоит заготовить на холодное время года. В маринованном виде они особенно вкусные.
Рассказываем, как приготовить кабачки на зиму.
- Маринованные хрустящие кабачки на зиму
- Маринованные кабачки на зиму на литровую банку
- Кабачки по корейски
Маринованные хрустящие кабачки на зиму
Это прекрасная закуска, которая удивит многих гостей. Чтоб приготовить маринованные кабачки, нужно взять:
- 1,7 килограмма кабачков;
- два зубчика чеснока;
- 15 граммов укропа;
- два листа вишни;
- два листа хрена;
- 15 граммов петрушки;
- два лавровых листа;
- пять перцев горошком;
- два душистых перца;
- литр воды;
- 25 граммов сахара;
- 15 граммов соли;
- 15 миллилитров уксуса.
Воду доводим до кипения. В это время в стерилизованные банки раскладываем зелень, пряности, листья и нарезанный чеснок. Кабачки моем, нарезаем на кружочки. Утрамбовываем их в банки, заливаем кипятком.
Накрываем простерилизованными крышками и оставляем на 10 минут. В это время кипятим еще одну порцию воды.
Сливаем жидкость с кабачков и заливаем их опять кипятком. Снова оставляем минут на десять. В этот раз сливаем воду в кастрюлю и доводим до кипения.
В банки нужно добавить соль, сахар и уксус. Заливаем закипевшей водой и закатываем. Взбалтываем банки, чтоб соль с сахаром растворились. Их нужно оставить вверх дном до остывания.
Маринованные кабачки на зиму на литровую банку
Некоторые рецепты хочется попробовать без риска и сделать совсем маленькую порцию. Поэтому пригодится вариант приготовления маринованных кабачков на одну банку. Для него берем:
- один-два кабачка;
- полстакана воды;
- одну чайную ложку соли;
- одну столовую ложку сахара;
- две столовые ложки уксуса;
- три зубчика чеснока;
- несколько кусочков перца чили;
- четыре-пять горошин душистого перца;
- два зонтика укропа;
- корень хрена.
Кабачки нужно помыть и нарезать на кубики или кружочки. Также моем и очищаем остальные ингредиенты. Чеснок нужно мелко нарезать, а хрен - на брусочки.
Банку заранее стерилизуем. На дно выкладываем пряности, зелень, чеснок, хрен и перец. Далее идут кабачки, соль, уксус и сахар. Вливаем горячую воду и стерилизуем 15 минут.
Закатываем, переворачиваем, накрываем чем-то и оставляем маринованные кабачки остывать.
Кабачки по корейски
Этот рецепт рассчитан на пять поллитровых банок. Также берем:
- два килограмма кабачков;
- килограмм моркови;
- 500 граммов лука;
- стакан сахара;
- две столовые ложки соли;
- полстакана масла (растительного);
- 150 граммов уксуса;
- горошины черного перца;
- пакет приправы для корейской морковки.
Овощи моем и чистим. Морковь и кабачки натираем на насадке для корейской моркови. Лук нужно нарезать на тонкие полукольца.
Складываем все в миску и заливаем маринадом из остальных ингредиентов. Перемешиваем и оставляем на несколько часов. Затем раскладываем салат по банками и стерилизуем 15 минут. Закатываем, переворачиваем и укутываем. После остывания убираем маринованные кабачки на хранение.