Рассказываем, как закатать хрустящие кабачки на зиму.

Кабачки - это очень недорогой и вкусный сезонный продукт, который стоит заготовить на холодное время года. В маринованном виде они особенно вкусные.

Рассказываем, как приготовить кабачки на зиму.

Маринованные хрустящие кабачки на зиму

Это прекрасная закуска, которая удивит многих гостей. Чтоб приготовить маринованные кабачки, нужно взять:

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1,7 килограмма кабачков;

два зубчика чеснока;

15 граммов укропа;

два листа вишни;

два листа хрена;

15 граммов петрушки;

два лавровых листа;

пять перцев горошком;

два душистых перца;

литр воды;

25 граммов сахара;

15 граммов соли;

15 миллилитров уксуса.

Воду доводим до кипения. В это время в стерилизованные банки раскладываем зелень, пряности, листья и нарезанный чеснок. Кабачки моем, нарезаем на кружочки. Утрамбовываем их в банки, заливаем кипятком.

Накрываем простерилизованными крышками и оставляем на 10 минут. В это время кипятим еще одну порцию воды.

Сливаем жидкость с кабачков и заливаем их опять кипятком. Снова оставляем минут на десять. В этот раз сливаем воду в кастрюлю и доводим до кипения.

В банки нужно добавить соль, сахар и уксус. Заливаем закипевшей водой и закатываем. Взбалтываем банки, чтоб соль с сахаром растворились. Их нужно оставить вверх дном до остывания.

Маринованные кабачки на зиму на литровую банку

Некоторые рецепты хочется попробовать без риска и сделать совсем маленькую порцию. Поэтому пригодится вариант приготовления маринованных кабачков на одну банку. Для него берем:

один-два кабачка;

полстакана воды;

одну чайную ложку соли;

одну столовую ложку сахара;

две столовые ложки уксуса;

три зубчика чеснока;

несколько кусочков перца чили;

четыре-пять горошин душистого перца;

два зонтика укропа;

корень хрена.

Кабачки нужно помыть и нарезать на кубики или кружочки. Также моем и очищаем остальные ингредиенты. Чеснок нужно мелко нарезать, а хрен - на брусочки.

Банку заранее стерилизуем. На дно выкладываем пряности, зелень, чеснок, хрен и перец. Далее идут кабачки, соль, уксус и сахар. Вливаем горячую воду и стерилизуем 15 минут.

Закатываем, переворачиваем, накрываем чем-то и оставляем маринованные кабачки остывать.

Кабачки по корейски

Этот рецепт рассчитан на пять поллитровых банок. Также берем:

два килограмма кабачков;

килограмм моркови;

500 граммов лука;

стакан сахара;

две столовые ложки соли;

полстакана масла (растительного);

150 граммов уксуса;

горошины черного перца;

пакет приправы для корейской морковки.

Овощи моем и чистим. Морковь и кабачки натираем на насадке для корейской моркови. Лук нужно нарезать на тонкие полукольца.

Складываем все в миску и заливаем маринадом из остальных ингредиентов. Перемешиваем и оставляем на несколько часов. Затем раскладываем салат по банками и стерилизуем 15 минут. Закатываем, переворачиваем и укутываем. После остывания убираем маринованные кабачки на хранение.

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