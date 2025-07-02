Проверенные рецепты маринованных кабачков / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Кабачки - это очень недорогой и вкусный сезонный продукт, который стоит заготовить на холодное время года. В маринованном виде они особенно вкусные.

Рассказываем, как приготовить кабачки на зиму. 

Маринованные хрустящие кабачки на зиму

Это прекрасная закуска, которая удивит многих гостей. Чтоб приготовить маринованные кабачки, нужно взять: 

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  • 1,7 килограмма кабачков;
  • два зубчика чеснока;
  • 15 граммов укропа;
  • два листа вишни;
  • два листа хрена;
  • 15 граммов петрушки;
  • два лавровых листа;
  • пять перцев горошком;
  • два душистых перца;
  • литр воды;
  • 25 граммов сахара;
  • 15 граммов соли;
  • 15 миллилитров уксуса.

Воду доводим до кипения. В это время в стерилизованные банки раскладываем зелень, пряности, листья и нарезанный чеснок. Кабачки моем, нарезаем на кружочки. Утрамбовываем их в банки, заливаем кипятком. 

Накрываем простерилизованными крышками и оставляем на 10 минут. В это время кипятим еще одну порцию воды.

Сливаем жидкость с кабачков и заливаем их опять кипятком. Снова оставляем минут на десять. В этот раз сливаем воду в кастрюлю и доводим до кипения.

В банки нужно добавить соль, сахар и уксус. Заливаем закипевшей водой и закатываем. Взбалтываем банки, чтоб соль с сахаром растворились. Их нужно оставить вверх дном до остывания. 

Маринованные кабачки на зиму на литровую банку

Некоторые рецепты хочется попробовать без риска и сделать совсем маленькую порцию. Поэтому пригодится вариант приготовления маринованных кабачков на одну банку. Для него берем:

  • один-два кабачка;
  • полстакана воды;
  • одну чайную ложку соли;
  • одну столовую ложку сахара;
  • две столовые ложки уксуса;
  • три зубчика чеснока;
  • несколько кусочков перца чили;
  • четыре-пять горошин душистого перца;
  • два зонтика укропа;
  • корень хрена.

Кабачки нужно помыть и нарезать на кубики или кружочки. Также моем и очищаем остальные ингредиенты. Чеснок нужно мелко нарезать, а хрен - на брусочки.

Банку заранее стерилизуем. На дно выкладываем пряности, зелень, чеснок, хрен и перец. Далее идут кабачки, соль, уксус и сахар. Вливаем горячую воду и стерилизуем 15 минут.

Закатываем, переворачиваем, накрываем чем-то и оставляем маринованные кабачки остывать.

Кабачки по корейски

Этот рецепт рассчитан на пять поллитровых банок. Также берем:

  • два килограмма кабачков;
  • килограмм моркови;
  • 500 граммов лука;
  • стакан сахара;
  • две столовые ложки соли;
  • полстакана масла (растительного);
  • 150 граммов уксуса;
  • горошины черного перца;
  • пакет приправы для корейской морковки.

Овощи моем и чистим. Морковь и кабачки натираем на насадке для корейской моркови. Лук нужно нарезать на тонкие полукольца. 

Складываем все в миску и заливаем маринадом из остальных ингредиентов. Перемешиваем и оставляем на несколько часов. Затем раскладываем салат по банками и стерилизуем 15 минут. Закатываем, переворачиваем и укутываем. После остывания убираем маринованные кабачки на хранение.

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