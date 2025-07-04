Также президент США вроде бы выразил желание помочь Украине с усилением ПВО.

Во время телефонного разговора президентов Украины и США Дональд Трамп пообещал разобраться, действительно ли была приостановлена военная помощь Киеву. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что разговор между президентами длился около 40 минут и в основном был посвящен потребностям Украины в области противовоздушной обороны.

Неназванный украинский чиновник и еще один источник, знакомый с содержанием разговора, сообщили журналистам, что Трамп был в курсе последних атак России по Украине и якобы выразил желание помочь.

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"Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной, и что он проверит, что было приостановлено, если вообще было", - сказал источник.

По словам украинского чиновника, Трамп и Зеленский договорились об отдельной встрече профильных команд обеих стран для детального обсуждения вопросов противовоздушной обороны и в целом поставок вооружения.

Телефонная дипломатия Трампа

Как писал УНИАН, на днях стало известно, что США приостановили поставки систем противовоздушной обороны Украине, аргументировав это тем, что сначала должны позаботиться о безопасности самой Америки, хотя ее никто и не атакует прямо сейчас.

На этом фоне вчера состоялся телефонный разговор Дональда Трампа с российским диктатором, в котором Владимир Путин заверил собеседника, что не остановится, пока не выполнит все свои цели в Украине. Позже Трамп заявил, что был разочарован этим разговором.

Сегодня президент США провел разговор уже с Владимиром Зеленским, по итогам которого украинский президент дал обнадеживающие комментарии.

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