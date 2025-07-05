Трамп также признал, что Путин "хочет идти до конца".

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность дальнейших поставок оружия в Украину. Отвечая на вопрос репортера, он подтвердил, что Соединенные Штаты и дальше будут продолжать сотрудничать с Украиной по предоставлению ей оружия и боеприпасов, в том числе комплексов Patriot.

"Им они (Patriot) понадобятся для обороны. Я не хочу видеть, как убивают людей... Им что-то понадобится, потому что по ним бьют довольно сильно... Да, мы можем это рассмотреть", - подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос, поставят ли США Украине дополнительные комплексы.

Он отметил, что обсуждал эту тему в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля.

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"Мы помогали им и будем продолжать помогать. Ситуация достаточно сложная. Увидим, что будет дальше", - заявил Трамп.

Он таже напомнил, что был крайне недоволен телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.

"Похоже, он хочет идти до конца и просто убивать людей. Меня это не устраивает", - сказал Трамп.

Трамп и Украина

Пентагон объявил, что приостанавливает поставки артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны в Украину.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь убедить его возобновить поставки и продать Украине больше оружия. По данным источников, после разговора Трамп и Зеленский договорились об отдельной встрече профильных команд обеих стран для детального обсуждения вопросов противовоздушной обороны и в целом поставок вооружения.

По даннім источников Reuters, после єтого разговора Трамп может возобновить поставки ракет Patriot Украине.

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