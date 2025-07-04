Fairphone 6 можно разобрать вручную, прямо как кнопочный телефон, а получать обновления он будет целых 8 лет.

Специалисты лаборатории iFixit провели детальный разбор выпущенного недавно модульного телефона Fairphone 6, который позиционируется производителем как "устройство на многие годы". И, судя по всему, нет причин сомневаться в обратном, сообщает The Verge.

Модель получила наивысший рейтинг ремонтопригодности по шкале iFixit – 10 баллов из 10. В отличие от большинства современных смартфонов, Fairphone 6 получил заднюю крышку, которая держится не на клее, а на двух винтах, и снимается за минуту.

Аккумулятор, который зачастую является причиной, по которой люди меняют смартфоны, тоже снимается с минимальными усилиями. Другие компоненты – от разъема USB-C до отдельных датчиков камеры – тоже сделаны так, чтобы их можно было менять без полной разборки. Все запчасти можно купить как у вендора, так и на сайте iFixit.

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iFixit также высоко оценили телефон за его рейтинг пылевлагозащиты IP55 –не самый лучший на рынке, но впечатляющий для телефона, запечатанного винтами, а не клеем.

К тому же, Fairphone гарантирует семь лет обновлений Android и восемь лет исправлений безопасности. Это значит, что даже после 2032 года на смартфон продолжать приходить патчи безопасности.

Несмотря на наивысшую оценку ремонтопригодности, iFixit признает, что вы идете на компромисс в отношении спецификаций, выбирая Fairphone 6. Его двойная задняя камера довольно проста, а чипсет Snapdragon 7S Gen 3 не является самым мощным за свои деньги. Хотя 6,3-дюймовый OLED-дисплей LTPO с частотой 120 Гц определенно радует. В Европе модель стоит 599 евро.

Как УНИАН уже рассказывал, с 20 июня в Европе начали действовать новые требования к "екодизайну" смартфонов. Теперь все поступающие на рынок ЕС девайсы должны быть защищены от пыли и брызг, а также получать минимум пять лет обновлений ОС.

Также ЕС хочет обязать производителей смартфонов и другой техники вернуть съемные аккумуляторы. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 2027 года.

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