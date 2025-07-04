Этот проект позволит соединить Львов с границей Польши.

Европейский Союз принял решение выделить 76 миллионов евро грантовой помощи на реализацию первого этапа строительства евроколеи в Украине.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины, речь идет о проекте по прокладке европейской железнодорожной колеи стандарта 1435 мм на участке Скнилов - Мостиска II, что откроет дополнительное прямое железнодорожное сообщение между Украиной и Европейским Союзом.

Отмечается, что этот проект предусматривает создание первого полноценного участка европейской колеи от границы Польши до Львова. После завершения работ украинские пассажирские и грузовые поезда смогут без пересадок, без смены тележек и без остановок на границе следовать в Польшу и страны ЕС.

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"Евроколея - это более короткое время в пути, отсутствие необходимости в пересадке пассажиров, новые возможности для транзита, разгрузка пунктов пропуска. И одновременно - это инвестиция в экономическую устойчивость Украины, развитие торговли, усиление экспорта, новые возможности для бизнеса и логистики. Это сверхважно, особенно в условиях большой войны, когда речь идет о способности страны обеспечивать стабильность, движение, взаимодействие с партнерами", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Европейская колея: что известно

Как писал УНИАН, украинская железнодорожная система унаследовала советский стандарт путей. Сейчас поезда в Украине движутся по "широкой" колее в 520 миллиметров, где на границе встречаются с более узкой европейской - в 1435 миллиметров.

Большинство стран мира пользуются стандартом в 1435 миллиметров. В частности, почти вся Европа, США, Австралия, Ближний Восток, несколько стран Африки и Южной Америки и даже Китай.

В июне стало известно, что запуск европейской колеи сообщением Чоп-Ужгород планируется уже в июле. Таким образом из Ужгорода пассажирские поезда будут ездить напрямую в Будапешт, Кошице, Вену и Братиславу. Также идут подготовительные процессы по строительству евроколеи в Черновцах и Львове.

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