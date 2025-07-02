Разбираемся, как уберечь картофель от проволочника, а также другие культуры, с помощью народных рецептов и когда следует применять инсектициды.

Проволочник - это личинка жука-щелкуна, которая живет в земле несколько лет и за это время успевает нанести серьезный вред урожаю. Чаще всего страдает картофель, но не брезгует проволочник морковкой и другими корнеплодами. Существует множество способов, как бороться с этим вредителем, однако наилучший результат дает сочетание разных методов. Рассказываем, как избавиться от проволочника на огороде народными средствами и стоит ли прибегать к химическим препаратам.

Какие есть средства защиты картофеля от проволочника

Чаще всего о присутствии проволочника можно догадаться по поврежденным клубням, но, тем не менее, избавиться от него и отпугнуть с участка вполне реально. Вот несколько народных способов:

посадить бобовые рядом с картошкой - фасоль, горох и бобы не терпит вредитель, а сами культуры обогащают почву азотом;

рассыпать яичную скорлупу на грядках - толченая скорлупа яиц заставит проволочника обходить такие участки стороной;

посадить георгины на огороде - считается, что проволочник не выносит их запах, и, кроме этого, георгины вытесняют пырей, с которым личинки часто "дружат".

Еще один способ, как избавиться от проволочника на моркови и картошке - это сделать для него ловушки:

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закопать в почву старый или подпорченный картофель - его перед этим сутки вымачивают в инсектициде, а через пару дней такие ловушки выкапывают и уничтожают;

закопать стеклянные банки с приманками - внутрь кладут картофель или морковь, нарезанную кусочками, а саму банку закапывают, чтобы горлышко было вровень с землей.

Лишить проволочника источников питания и сократить его численность можно, регулярно пропалывая участок.

Вредитель любит кислую среду, поэтому сократить его популяцию можно, понижая кислотность почвы разными методами. Например, сажая картошку, в лунки добавляют горчичный порошок, золу, молотую скорлупу яиц, или же рассыпают по участку известь.

Также осенью на участке можно посеять сидераты, например, горчицу, которую затем скашивают. Перегнивая, она выделяет вещества, отпугивающие проволочника.

Лучшего результата можно добиться, комбинируя народные рецепты с химическими препаратами, но "химией" нельзя увлекаться - применять ее следует лишь по инструкции и в определенные сроки.

О том, как избавиться от проволочника с помощью инсектицидов, в комментарии УНИАН рассказал эксперт по аграрным вопросам, глава союза "УКРСАДВИНПРОМ" Владимир Печко. По его словам, чтобы избавиться от проволочника, можно использовать инсектицид "Форс".

"Это препарат в форме гранул, который используется для борьбы с почвенными вредителями, - рассказывает эксперт. - Чтобы достичь максимальной эффективности, важно обеспечить равномерное распределение гранул в зоне рядка и заделки в почву. В больших масштабах его вносят с помощью специальных аппликаторов, которые монтируют на посевную технику. Препарат не рекомендуется смешивать с другими веществами, поскольку это может снизить его эффективность".

Также, советует эксперт, можно использовать инсектицид "Регент" - его рассыпают на почву перед окучиванием. Средство эффективно против проволочника, личинок майских жуков, медведки и других вредителей.

Напомним, ранее мы рассказывали, какое самое лучшее средство от паутинного клеща на огурцах и помидорах - что можно использовать из народных средств и готовых химперпаратов.

справка Владимир Печко Председатель общественного союза "УКРСАДВИНПРОМ", эксперт аграрного сектора, специалист по развитию садоводства и виноградарства Владимир Печко - председатель общественного союза "УКРСАДВИНПРОМ", объединяющего более 280 предприятий садоводства, ягодоводства, виноградарства, виноделия, ореховодства и переработки. Под его руководством организация активно работает над поддержкой профильных отраслей, продвижением украинского виноделия на международном уровне и открывает миру садоводческую и винодельческую Украину. Имеет многолетний опыт в сфере сельского хозяйства, в частности - в разработке стратегий развития агросектора, привлечении инвестиций, сотрудничестве с правительством, донорами, профильными ассоциациями и агропроизводителями. Является инициатором и участником многочисленных аграрных форумов, выставок, дегустаций и международных событий, представляющих Украину как современное европейское государство.

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