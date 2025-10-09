Предупреждение европейских лидеров о "конце мира" контрастирует с равнодушием США на фоне гибридных угроз со стороны РФ.

Европейские лидеры заявляют о "конце мира", но их заявления контрастируют с равнодушием США, тогда как российские дроны, саботаж и кибератаки проверяют готовность НАТО к реальной угрозе, пишет CNN.

"Мы не в состоянии войны, но и мира уже нет", - этими словами канцлер Германии Фридрих Мерц описал новую реальность, в которой оказалась Европа. После десятилетий стабильности континент снова чувствует холод дестабилизации - в небе появляются российские беспилотники, в море - "теневой флот" Москвы, а кибератаки и саботаж парализуют инфраструктуру.

Бывший генсек НАТО Джордж Робертсон предостерег, что Европа не готова к новой форме войны.

"Нам нужно беспокоиться о нападениях в серой зоне. Если свет погаснет, будет слишком поздно", - сказал он, напоминая, что каждая семья должна быть готова к чрезвычайным ситуациям.

Под "серой зоной" эксперты понимают состояние между миром и войной - когда агрессор действует скрыто, без официального объявления конфликта, но последовательно подрывает стабильность.

Беспилотники, закрытые аэропорты и проверка НАТО

Всего за несколько недель над Польшей, Данией, Норвегией, Германией и Эстонией были зафиксированы десятки нарушений воздушного пространства.

Международный аэропорт Копенгагена дважды закрывали из-за дронов, подозревая Россию, а НАТО поднимало истребители для перехвата российских самолетов. Аналитик Кирстен Фонтенроуз говорит:

"Это как варка лягушки в кастрюле. Россия медленно повышает градус, проверяя, насколько далеко может зайти".

Вашингтонский Центр стратегических исследований сообщает, что Россия использует старые танкеры для скрытых операций - от повреждения подводных кабелей до саботажа энергетических объектов. Кремль взамен насмехается над опасениями НАТО, называя их "паранойей".

Америка в собственном пузыре

Пока Европа говорит об обороне, США погружены во внутренние кризисы. Президент Дональд Трамп комментирует вторжение российских дронов в Польшу как сторонний наблюдатель.

Эта неопределенность тревожит союзников. Европейские лидеры не понимают, могут ли рассчитывать на помощь Вашингтона в случае реальной эскалации.

Аналитики считают, что Москва стремится не только дестабилизировать, но и посеять панику среди избирателей во Франции, Германии и других странах.

"Главное, чтобы европейцы почувствовали опасность войны на собственной шкуре", - откровенно сказал российский чиновник Дмитрий Медведев.

Европа перевооружается, но времени мало

В ответ НАТО усиливает оборону восточного фланга, Польша активирует статью 4, а европейские государства обещают поднять военные расходы до 3,5% ВВП. Украинские специалисты уже обучают союзников тактике противодействия российским дронам.

Но несмотря на все, эксперты предупреждают: Европа до сих пор не готова к гибридной войне.

"Оборона - это не только вопрос армии. Каждый должен знать, что делать в чрезвычайной ситуации", - отмечает Джордж Робертсон.

Гибридная агрессия РФ против Европы

Как сообщал УНИАН, миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, которые еще недавно считались рутинными, сейчас все чаще превращаются в опасную игру на грани - с постоянным риском эскалации. Пилоты на F-35, F-16, Gripen и Eurofighter Typhoon работают в режиме постоянной боевой готовности, реагируя на провокационные вторжения российских самолетов в небо над странами Альянса.

Западные СМИ пишут, что в последние недели над Европой разворачивается трудноуловимая волна дестабилизации. То над аэропортами появляются дроны, то метеокули внезапно нарушают воздушное пространство, то в Балтийском море задерживают загадочные суда. Например, танкер, известный под названиями Pushpa и Boracay, был ранее замечен в районах, где фиксировались пролеты беспилотников над военными базами Дании.

