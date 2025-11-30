Париж хочет, чтобы китайские власти каким-то образом изенили позицию Кремля в вопросе прекращения огня.

Президент Франции Эммануэль Макрон вскоре отправиться в Китай, чтобы убедить власти этой страны повлиять на Россию, чтобы та согласилась на прекращения огня в Украине.

Как пишет издание La Tribune, официальный Париж хочет, чтобы китайские власти каким-то образом изенили позицию Кремля в вопросе прекращения огня.

Как отметило издание, Европа рассчитывает на то, что Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, поможет России добиться немедленного прекращения огня, которое позволит начать мирные переговоры по Украине.

Китай и война в Украине

Известно, что Китай всячески помогает российскому диктатору Владимиру Путину вести войну против Украины, хотя и пытается это тщательно скрывать.

При этом мировые СМИ уже обращали внимание на то, что на официальном уровне Китай соблюдае как бы нейтралитет в вопросе войны в Украине.

Вместе с тем Китай показал гиперзвуковой ракетный арсенал, способный достать до США. В частности, военный парад в Китае дал один из самых выразительных сигналов: страна активно продвигается в создании нового поколения гиперзвуковых противокорабельных ракет, в том числе тех, которые могут запускаться с подводных лодок.

Во время парада ко Дню победы было показано 4 новые ракеты серии YJ, которые существенно расширяют возможности Пекина для нанесения дальних ударов в западной части Тихого океана.

