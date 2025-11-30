Путин продолжает грезить об окружении ВСУ и прорыве на Киев, однако в ISW дают иную оценку событиям на фронте.

Российские пропагандисты продолжают навязывать искаженную оценку о ситуации на линии фронта в Украине, утверждая о якобы неизбежном крахе позиций войск украинских защитников. По данным американского Института изучения войны (ISW), линия фронта в Украине характеризуется позиционной борьбой.

Американские аналитики, в частности, ссылаются на оценку ситуации со стороны связанных с Кремлем военкоров. Несмотря на кремлевские тезисы о том, что якобы линия фронта в Украине рухнет, поскольку украинские войска "дезертируют и сдаются", а большие территории "без защиты" и путь на Киев "открыт", некоторые Z-блогеры подтверждают фальсификацию военной ситуации подобными заявлениями.

Со всеми доступными открытыми источниками данными с поля боя российско-украинской войны согласуется следующее:

фронт не разрушается, хотя российские войска сохраняют инициативу;

РФ далека от победы, которой грезит Путин:

армия России сталкивается с высокими потерями в живой силе и технике;

украинские войска продолжают не только оборонятся, но также контратакуют.

Приведенная аналитиками ISW оценка развенчивает "успех" ВС РФ в захвате Купянска и большей части Волчанска. В то же время заявления Путина о нескольких окружениях оборонительных рубежей ВСУ, по оценке военкоров на которых ссылается ISW, - изрядно преувеличены.

В частности, указывается, что даже факт перехода украинских войск с определенных тактических направлений на другие позиции, не означает потерю украинскими защитниками оборонительных рубежей.

В тоже время ситуация на некоторых конкретных участках линии фронта серьёзная, указывают американские аналитики, - особенно на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Однако утверждения Путина и российских государственных СМИ преувеличены и не соответствуют действительности, резюмирует ISW.

В Москве признали, что ВСУ крепко держат оборону территорий

Как сообщал УНИАН, вслед за заявлениями об обвале фронта и окружении позиций ВСУ, президент РФ Владимир Путин, выступая перед журналистами, заявил что Кремль будет продолжать войну против Украины, пока украинские войска не уйдут с занимаемых территорий. К тому же российский диктатор отметил, что договариваться о мире с Украиной якобы "невозможно юридически".

Также сообщалось, что на Покровское оккупанты стянули резервы, однако на сегодня угроза для окружения отсутствует. По словам военного обозревателя Алексея Гетьмана, в Украине линия фронта составляет 1250 км и Покровское направление занимает 5-7% от нее - вокруг города в Донецкой области происходит, ориентировочно, треть всех боевых столкновений.

