Дефицит памяти затрагивает всю технику.

Дефицит памяти продолжает бить по всей индустрии, и он повлияет даже на iPhone 18 от Apple, которая обычно чувствует себя спокойно благодаря своей выстроенной цепочке поставок.

По данным United Daily News, компания столкнулась с тем, что память дорожает, а это риск для цены будущих iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Ситуацию усложняет то, что Apple готовит на 2026 год не только линейку iPhone 18, но и свой первый складной флагман iPhone Fold. Тем не менее компания пытается сгладить последствия за счёт того, что всё больше компонентов делает сама.

Новые A20 и A20 Pro на 2-нм техпроцессе TSMC подороже, но компенсируют расходы тем, что Apple не платит Qualcomm или MediaTek за сторонние решения.

Собственный 5G-модем C2 якобы полностью перейдёт в линейку iPhone 18 и будет производиться на более дешёвом 4-нм техпроцессе. Экономия здесь ощутимая, например, предыдущий C1 уже снижал себестоимость примерно на 10 долларов с устройства, и на миллионах проданных моделей это превращается в сотни миллионов, которые компания не отдаёт Qualcomm.

Похожая история и с беспроводным чипом N1, который дебютировал в iPhone 17. Apple избавилась от зависимости от Broadcom и тоже экономит на каждой единице техники.

Ранее мы рассказывали, что видеокарты нового поколения NVIDIA и AMD могут задержаться до 2028 года. Отставание от графика предположительно связано с дефицитом и подорожанием RAM.

