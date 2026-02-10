'Кто-то боится': депутат рассказал, сколько у Украины осталось мобилизационного ресурса

Горбенко отметил, что "бусификация" - это один из инструментов для пополнения мобилизационного ресурса.

В Украине не создана системная государственная политика по подготовке и продолжению мобилизации. Об этом в интервью "Телеграфу" сказал Руслан Горбенко, народный депутат от "Слуги народа".

Он отметил, что проблема заключается в том, что к вопросу мобилизации "мы не подходили системно и в течение последних лет сделали очень много ошибок".

"Постановление правительства о выезде за границу молодых парней 18-22 лет. И здесь давайте также откровенно: а кто общался с военными? Кто услышал или хотел услышать их мнение? Постановление Кабмина вступило в силу с августа 2025 года, то есть мы понимаем, что у нас мобресурса осталось на полтора года. Это мы говорим о молодых людях, которые еще не выехали", - подчеркнул Горбенко.

Видео дня

Сколько выехало людей

На уточнение о том, сколько выехало людей, депутат отметил, что "кто-то вбрасывает цифры, что 200 тысяч выехало за границу".

"Я думаю, что примерно 40-60 тысяч молодых людей (этой возрастной категории) уехало. Но у других есть время. Те, кто для себя решил уехать, в 18 лет точно не будут собираться, но ближе к наступлению 23 лет, я думаю, соответствующие решения семей или этих ребят будут приняты", - сказал он.

"Непопулярные законопроекты"

Парламентарий также отметил, что когда представители Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Главнокомандующий ВСУ приходят в зал Верховной Рады "с предложением, требованием, просьбой поддержать непопулярные законопроекты, тогда, в принципе, в зале можно получить политически волевое решение о поддержке военных". Горбенко сказал:

"А когда только было сказано, условно, что в стенах Верховной Рады обсуждается вопрос ареста имущества и банковских счетов ребят, которые ушли в СЗЧ, то ко мне в Facebook полизли с угрозами: "Будем искать и еще посмотрим, кто у кого и что арестует".

Наведение порядка в ВСУ и "бусификация"

Да, подчеркнул он, в рядах ВСУ нужно наводить порядок.

"И наконец, это мое оценочное суждение, это уже произошло и Верховный Главком решил заняться этим вопросом. Но его нужно решать очень системно. "Бусификация" - это один из инструментов для пополнения мобресурса", - отметил депутат.

Говоря о статистике, которую приводил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, Горбенко отметил, что "действительно, примерно 2-3% - это "бусификация" с нарушениями".

"Если опять же взять обращение к омбудсмену, то 97% в принципе не нравится то, что военные делают по закону. Поэтому, скорее, у кого-то нет желания защищать Родину, кто-то боится. Причину каждый может для себя найти. Но не сделана системная государственная политика по подготовке и продолжению мобилизации. И единственной просьбы-приказа к господину Федорову от президента Зеленского, откровенно говоря, будет ли достаточно?", - сказал он.

Мобилизация в Украине - нарушение ТЦК

Как сообщал УНИАН, ранее Лубинец заявил, что за три года более чем в 300 раз возросло количество жалоб на нарушения со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Так, в 2022 году в Офис омбудсмена поступило 18 обращений от украинцев о нарушениях со стороны ТЦК и СП. В 2023 году было зафиксировано 514 обращений, в 2024-м - 3 тысячи 312, а в 2025 году - 6 тыс. 127.

Вас также могут заинтересовать новости: