Вэнс заявил, что представители Украины "в частном порядке признают, что потеряют Донецкую область", но этот вопрос остается главным препятствием.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о "прорыве" в мирных переговорах по Украине, однако при этом добавил, что сейчас не может с уверенностью сказать, что мирное урегулирование возможно. В интервью изданию UnHerd он также раскрыл основные проблемные вопросы в переговорах.

Так, Вэнс сказал, что получил обновленную информацию от переговорщиков, и подчеркнул, что "прорывом является то, что все вопросы теперь открыто обсуждаются".

"То, что мы видели со стороны украинцев и русских за последние пару недель, – это реальное понимание того, что не подлежит обсуждению, а что подлежит", - заявил он.

При этом, хотя он заявил, что в переговорах есть прогресс, однако неоднозначно ответил на вопрос о возможности достижении мира:

"Сидя здесь сегодня, я бы не стал утверждать с уверенностью, что мы придем к мирному разрешению. Я думаю, что есть большая вероятность, что мы это сделаем, и есть большая вероятность, что мы этого не сделаем".

Вопрос территорий

Вэнс отметил, что россияне хотят территориального контроля над Донецкой областью, в то же время украинцы рассматривают это как серьезную проблему безопасности.

При этом, по его словам, представители Украины "в частном порядке признают, что в конечном итоге, вероятно, потеряют Донецкую область – но, знаете, в конечном итоге: это может произойти через 12 месяцев, а может и позже".

Поэтому данный вопрос территориальной уступки является существенным препятствием на пути переговоров, отметил Вэнс.

Другие спорные вопросы

Вэнс также рассказал, что среди обсуждаемых вопросов остается контроль над Запорожской АЭС и статус украинцев, которые проживают на оккупированных территориях, а также вопрос восстановления Украины.

"Кто контролирует [Запорожскую] ядерную станцию? Может ли она контролироваться совместно? Должен ли она контролироваться одной или несколькими сторонами? Что в конечном итоге произойдет с этническими русскими, которые все еще находятся в Украине? Что произойдет с этническими украинцами, которые все еще находятся в России? Украинцами, которые в настоящее время находятся на [оккупированной Россией] территории, но хотят жить на Украине?", - перечислил Вэнс.

Мирные переговоры - последние новости

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, комментируя прошедшие во Флориде переговоры с украинцами, отметил, что основное внимание было уделено четырем ключевым документам: дальнейшей разработке плана из 20 пунктов, согласованию позиций по гарантиям безопасности, в частности со стороны США, а также дальнейшей разработке плана экономического развития и процветания.

В свою очередь спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев, после визита в Майами не предоставил никаких комментариев, однако заявил, что следующая встреча должна состояться в Москве.

