Президент Европарламента выступила за полноценное членство Украины в ЕС

Президент Европарламента Роберта Мецола считает, что Украину нельзя "парковать" вне ЕС под видом промежуточных моделей.

Евросоюз обязан отвечать на высокую скорость украинских реформ аналогичным темпом принятия решений и не имеет права использовать дискуссии об альтернативных форматах интеграции как повод для затягивания процесса. Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола во время своего выступления на форуме по безопасности GLOBSEC в Праге, пишет "Укринформ".

Она подчеркнула, что европейское сообщество достигло четкого консенсуса относительно необходимости дальнейшего движения вперед и не может игнорировать колоссальные результаты, которые демонстрирует Киев.

"Консенсус заключается в том, чтобы предпринимать дальнейшие шаги. Если бы кто-то сказал нам, что страна, находящаяся в состоянии войны, потому что на нее напали, сможет так впечатляюще наверстать объем законодательной и технической работы, на который другим странам требуется десять лет! Поэтому мы не можем отвернуться, не ответив на эту скорость такой же скоростью", – заявила Мецола.

Глава Европарламента выразила восхищение тем, как страна, ведущая полномасштабную оборонительную войну, умудряется выполнять огромные объемы законодательной и технической работы, на которую у других государств уходили десятилетия. По ее мнению, Брюссель должен переходить к практическим шагам, в частности, к открытию первых переговорных кластеров, чтобы украинское общество видело реальный результат своих евроинтеграционных усилий.

Роберта Мецола отдельно предостерегла европейских лидеров от попыток подменить полноценное вступление Украины в блок различными гибридными форматами. Она признала, что на пути к членству возможны поэтапные шаги, такие как интеграция в единый рынок, таможенный союз, общую роуминговую зону или образовательные программы вроде Erasmus. Однако, как подчеркнула политик, это могут быть лишь сопутствующие этапы, но никак не замена фундаментального политического решения о том, что Украина станет полноправным членом Европейского Союза:

"Моя ответственность – сказать, что да, расширение основано на заслугах, никто это не ставит под сомнение, шаг за шагом. Но давайте откроем первые кластеры. Давайте сделаем шаг, необходимый для этих стран и их населения, чтобы они могли сказать: мы не делали все это зря".

По словам президентки ЕП, обсуждение разнообразных суррогатных моделей не должно превращаться в оправдание для того, чтобы навсегда "припарковать" страны-кандидаты на обочине объединения. Мецола напомнила, что Европейский парламент и лидеры государств-членов ЕС еще в начале полномасштабного российского вторжения четко определили вектор на расширение блока, поддержав европейскую перспективу Украины и Молдовы. Она отказалась называть конкретные даты вступления, сославшись на отсутствие таких полномочий у Европарламента, но подтвердила неизменность стратегической цели.

Стоит отметить, что данное заявление прозвучало на фоне недавних дискуссий в европейских политических кругах относительно альтернативных вариантов интеграции. В частности, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предложением ускорить сближение Киева с Брюсселем через внедрение специального статуса "ассоциированного членства", что вызвало неоднозначную реакцию как в самой Украине, так и внутри руководящих органов Европейской комиссии. Европейская комиссия намерена изучить предложение Мерца.

