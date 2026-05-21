Мерц предложил Украине 'ассоциированное' членство в ЕС: что это означает

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине роль в структурах Европейского Союза в качестве промежуточного шага к членству в ЕС. По его мнению, это могло бы способствовать заключению соглашения о прекращении войны. Об этом пишет Reuters.

В письме к лидерам ЕС, которое получило издание, Мерц предложил предоставить Украине новый статус "ассоциированного члена", что позволило бы украинским чиновникам участвовать в саммитах ЕС и министерских встречах, однако не голосовать на них.

Кроме того, канцлер Германии предложил членам ЕС взять на себя "политическое обязательство" применять к Украине положения о взаимной помощи, "чтобы создать существенную гарантию безопасности".

По словам аналитиков, четкий путь в ЕС может быть очень важен для президента Владимира Зеленского, чтобы убедить украинцев в целесообразности любого мирного урегулирования, особенно если Украина не восстановит контроль над всей своей территорией или не присоединится к военному альянсу НАТО.

В то же время европейские чиновники говорят, что для Украины нереально достичь полноправного членства в блоке в ближайшие годы, однако дата 2027 года была указана в 20-пунктном мирном плане, который обсуждали США, Украина и Россия.

Таким образом, предложение Мерца является попыткой найти компромисс между быстрым вступлением и текущим статусом Украины как страны-кандидата в начале процесса.

"Мое предложение отражает особую ситуацию Украины - страны, находящейся в состоянии войны. Оно будет способствовать продвижению текущих мирных переговоров как часть переговорного мирного урегулирования", - отметил Мерц, добавив, что это "необходимо не только для безопасности Украины, но и для безопасности всего континента".

Кроме того, в своем письме Мерц перечислил преимущества, которые Украина могла бы получить в качестве ассоциированного члена - категории, которой не существует по действующим правилам ЕС.

Такие преимущества включают назначение украинца на должность ассоциированного комиссара Европейской комиссии без права голоса и представителей в Европейском парламенте без права голоса.

Канцлер написал, что механизм возврата к прежнему состоянию или "оговорка о потере силы" может быть введен, если Украина отступит от стандартов верховенства права или процесса вступления.

По его словам, предложение не повлияет на другие страны-кандидаты. Он предложил блоку "рассмотреть инновационные решения" для тех, кто уже длительное время работает над вступлением в ЕС.

Мерц подчеркнул, что намерен обсудить свои идеи с другими европейскими лидерами.

"Моя цель - как можно быстрее достичь соглашения и создать специальную рабочую группу для проработки деталей", - сказал он.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Ранее СМИ сообщали, что две страны хотят отложить переговоры о вступлении Украины в ЕС. Источники издания "Радио Свобода" пишут, что перенести сроки, на которых настаивает Украина, предлагают Польша и Франция.

В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос раскрыла, когда Украине откроют все кластеры переговоров о вступлении в ЕС. По ее словам, это может произойти уже до конца июля.

"Первый кластер можно было бы открыть еще во время кипрского председательства. А что касается остальных пяти кластеров, мы надеемся, что нам удастся это сделать в июле. Мы провели большую подготовительную работу", - подчеркнула Кос.

