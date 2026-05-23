Удар в спину: Венгрия нашла дешевую альтернативу российскому газу в ЕС

По данным журналистов, судьба соглашения о поставках "голубого топлива" решится в ближайшие недели.

Венгрия рассматривает возможность подписания соглашения с румынскими компаниями OMV Petrom и Romgaz о поставках газа с румынского месторождения Neptun Deep, добычу на котором планируют начать в 2027 году, сообщает местное издание Index со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По информации собеседников журналистов, венгерская государственная энергетическая компания MVM уже согласовала стоимость "голубого топлива" с нового месторождения для Венгрии. Предполагается, что румынский газ для Венгрии будет не дороже российского. В настоящее время обсуждаются график и объемы поставок. Ожидается, что на начальном этапе Венгрия сможет импортировать до 1 миллиарда кубометров газа с румынского газового месторождения.

Журналисты добавляют, что поставки "голубого топлива" из Румынии могли бы заменить 20-25 % импорта российского газа.

"Это был бы самый большой шаг на пути к получению газа из-за пределов России по выгодной цене. Если нам не удастся это реализовать, то отныне останутся только источники, которые значительно дороже", - отметил источник издания.

Судьба соглашения должна решиться в ближайшие недели. Журналисты отмечают, что его подписание затрудняется тем, что в Венгрии происходит смена правительства, а в Румынии у власти находится временное правительство. Кроме того, в Румынии существует преимущественное право государства на выкуп стратегического сырья.

"Если новое венгерское руководство не подпишет контракт прямо сейчас, многолетние переговоры сорвутся и все придется начинать заново", - подчеркивает издание.

По данным открытых источников, Neptun Deep - стратегически важное для ЕС месторождение, запасы которого оценивают примерно в 100 миллиардов кубометров.

Отказ ЕС от российского газа

Как сообщал УНИАН, Европейский Совет в конце января принял решение об окончательном запрете импорта российского газа.

"Полный запрет на импорт сжиженного газа вступит в силу с начала 2027 года, а на импорт трубопроводного газа - с осени 2027 года", - отметили в Евросовете.

Венгрия долгое время остается одним из самых ярых противников отказа ЕС от импорта российского газа. В начале февраля 2026 года уже бывший венгерский премьер Виктор Орбан оспорил в суде решение ЕС о постепенном запрете на импорт российского газа, а 2 апреля, на фоне войны на Ближнем Востоке и подорожания нефти и газа, призвал отменить санкции против российских энергоносителей.

Несмотря на это, Венгрия сделала шаг к отказу от российского газа. 9 сентября 2025 года Венгрия подписала 10-летнее соглашение о поставках 2 миллиардов кубометров газа с британской корпорацией Shell Plc.

