ЕС планирует значительно увеличить инвестиции в оборону для сдерживания РФ, - Politico

Европейский Союз собирается запустить масштабный проект по созданию своей оборонной промышленности. Он направлен на сдерживание России и поддержку Украины, пока США отступают с континента. Об этом говорится в проекте "Белой книги по обороне", с которым ознакомилось издание Politico.
"Восстановление европейской обороны требует масштабных инвестиций в течение длительного периода времени", - сказано в проекте.
Отмечается, что документ подготовили комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс и главный дипломат ЕС Кая Каллас. Проект планируют представить на следующей неделе лидерам ЕС.
В издании подчеркнули, что важнейшие элементы новой политики Евросоюза включают в себя предпочтение производства оружия внутри блока и "аналогичных компаний из третьих стран", поощрение совместных закупок вооружений, облегчение финансирования оборонных проектов, сосредоточение внимания на ключевых областях, где блок испытывает дефицит потенциала, таких как противовоздушная оборона и военная мобильность, а также сокращение бюрократических процедур при инвестировании в оборону. Движущей силой новой политики является противодействие России.
"Россия представляет собой экзистенциальную угрозу для ЕС, и, учитывая ее прошлый опыт вторжения в страны-соседи и ее нынешнюю экспансионистскую политику, необходимость сдерживания российской вооруженной агрессии сохранится даже после заключения справедливого и прочного мирного соглашения с Украиной", - говорится в документе.
Кроме того, ЕС сосредоточит свои усилия на том, чтобы Украина могла продолжать отражать российские атаки. В "Белой книге по обороне" сказано, что Украина не сможет вести переговоры о справедливом и прочном мире с позиции силы без значительных дополнительных военных ресурсов, особенно теперь, когда США приостановили свою поддержку.
В издании поделились, что документ содержит 20 страниц. В них описуется изменение политики США в отношении Украины, Европы и НАТО.
"Европа не может воспринимать гарантии безопасности США как должное и должна существенно увеличить свой вклад в сохранение НАТО", - говорится в проекте.
В "Белой книге по обороне" признается, что Европа стала зависимой от американского военного потенциала. Из-за этого создается опасность того, что США могут пересмотреть свой подход и принять решение ограничить использование или даже прекратить доступность этих средств поддержки своим европейским партнерам.
В издании рассказали, что в документе выделены семь ключевых областей для приоритетных инвестиций ЕС:
- противовоздушная и противоракетная оборона;
- артиллерийские системы;
- боеприпасы и ракеты;
- беспилотники и системы борьбы с ними;
- военная мобильность;
- ИИ, квантовая, кибер- и электронная война;
- стратегические средства обеспечения, боевой потенциал и защита критической инфраструктуры.
В документе также говорится о том, что страны-члены ЕС останутся главными. В это же время некоторые европейские государства обеспокоены вмешательством Брюсселя в их сферы национального суверенитета.
"Государства-члены несут ответственность за свои вооруженные силы - от разработки доктрины до развертывания. Радикально изменившийся стратегический контекст в сочетании с острой нехваткой сил и средств у государств-членов требует, однако, гораздо большего сотрудничества между государствами-членами для восстановления их обороны", - сказано в документе.
Одним из первых шагов рекомендуется одобрить предложенное ослабление фискальных правил блока, что облегчит увеличение расходов на оборону. Затем странам ЕС советуют согласиться сотрудничать в отношении 35% расходов на оборону, а аткже одобрить Европейскую программу оборонной промышленности стоимостью 1,5 млрд евро. После этого рекомендуется согласовать с НАТО критические области потенциала.
В документе упоминается и ряд мер по оказанию помощи Украине. Среди них предоставление 1,5 млн артиллерийских снарядов, систем ПВО, продолжение обучения украинских войск, размещение заказов в оборонной промышленности Украины, более тесное подключение Украины к схемам военного финансирования ЕС, а также расширение коридоров военной мобильности блока, чтобы охватить всю Украину.
Европейский Союз и Россия - важные новости
Ранее министр финансов Польши Анджей Доманский призвал ЕС к более жестким мерам против России, чтобы добиться мира в Украине. По его словам, европейские политики продолжат обсуждать санкции и другие меры против РФ.
Кроме того, лидеры ЕС поддержали значительное увеличение расходов на оборону. В частности, лидеры ЕС отмечают, что агрессивная война России против Украины и ее последствия для европейской и глобальной безопасности в меняющейся среде представляют экзистенциальную угрозу для Евросоюза.