ЕС планирует значительно увеличить инвестиции в оборону для сдерживания РФ, - Politico

В частности, Евросоюз хочет производить больше оружия внутри блока, а также облегчить финансирование оборонных проектов.

Европейский Союз собирается запустить масштабный проект по созданию своей оборонной промышленности. Он направлен на сдерживание России и поддержку Украины, пока США отступают с континента. Об этом говорится в проекте "Белой книги по обороне", с которым ознакомилось издание Politico.

"Восстановление европейской обороны требует масштабных инвестиций в течение длительного периода времени", - сказано в проекте.

Отмечается, что документ подготовили комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс и главный дипломат ЕС Кая Каллас. Проект планируют представить на следующей неделе лидерам ЕС.

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В издании подчеркнули, что важнейшие элементы новой политики Евросоюза включают в себя предпочтение производства оружия внутри блока и "аналогичных компаний из третьих стран", поощрение совместных закупок вооружений, облегчение финансирования оборонных проектов, сосредоточение внимания на ключевых областях, где блок испытывает дефицит потенциала, таких как противовоздушная оборона и военная мобильность, а также сокращение бюрократических процедур при инвестировании в оборону. Движущей силой новой политики является противодействие России.

"Россия представляет собой экзистенциальную угрозу для ЕС, и, учитывая ее прошлый опыт вторжения в страны-соседи и ее нынешнюю экспансионистскую политику, необходимость сдерживания российской вооруженной агрессии сохранится даже после заключения справедливого и прочного мирного соглашения с Украиной", - говорится в документе.

Кроме того, ЕС сосредоточит свои усилия на том, чтобы Украина могла продолжать отражать российские атаки. В "Белой книге по обороне" сказано, что Украина не сможет вести переговоры о справедливом и прочном мире с позиции силы без значительных дополнительных военных ресурсов, особенно теперь, когда США приостановили свою поддержку.

В издании поделились, что документ содержит 20 страниц. В них описуется изменение политики США в отношении Украины, Европы и НАТО.

"Европа не может воспринимать гарантии безопасности США как должное и должна существенно увеличить свой вклад в сохранение НАТО", - говорится в проекте.

В "Белой книге по обороне" признается, что Европа стала зависимой от американского военного потенциала. Из-за этого создается опасность того, что США могут пересмотреть свой подход и принять решение ограничить использование или даже прекратить доступность этих средств поддержки своим европейским партнерам.

В издании рассказали, что в документе выделены семь ключевых областей для приоритетных инвестиций ЕС:

противовоздушная и противоракетная оборона;

артиллерийские системы;

боеприпасы и ракеты;

беспилотники и системы борьбы с ними;

военная мобильность;

ИИ, квантовая, кибер- и электронная война;

стратегические средства обеспечения, боевой потенциал и защита критической инфраструктуры.

В документе также говорится о том, что страны-члены ЕС останутся главными. В это же время некоторые европейские государства обеспокоены вмешательством Брюсселя в их сферы национального суверенитета.

"Государства-члены несут ответственность за свои вооруженные силы - от разработки доктрины до развертывания. Радикально изменившийся стратегический контекст в сочетании с острой нехваткой сил и средств у государств-членов требует, однако, гораздо большего сотрудничества между государствами-членами для восстановления их обороны", - сказано в документе.

Одним из первых шагов рекомендуется одобрить предложенное ослабление фискальных правил блока, что облегчит увеличение расходов на оборону. Затем странам ЕС советуют согласиться сотрудничать в отношении 35% расходов на оборону, а аткже одобрить Европейскую программу оборонной промышленности стоимостью 1,5 млрд евро. После этого рекомендуется согласовать с НАТО критические области потенциала.

В документе упоминается и ряд мер по оказанию помощи Украине. Среди них предоставление 1,5 млн артиллерийских снарядов, систем ПВО, продолжение обучения украинских войск, размещение заказов в оборонной промышленности Украины, более тесное подключение Украины к схемам военного финансирования ЕС, а также расширение коридоров военной мобильности блока, чтобы охватить всю Украину.

Европейский Союз и Россия - важные новости

Ранее министр финансов Польши Анджей Доманский призвал ЕС к более жестким мерам против России, чтобы добиться мира в Украине. По его словам, европейские политики продолжат обсуждать санкции и другие меры против РФ.

Кроме того, лидеры ЕС поддержали значительное увеличение расходов на оборону. В частности, лидеры ЕС отмечают, что агрессивная война России против Украины и ее последствия для европейской и глобальной безопасности в меняющейся среде представляют экзистенциальную угрозу для Евросоюза.

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