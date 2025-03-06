Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила перевооружить Европу и мобилизовать до 800 миллиардов евро на европейскую безопасность.

Главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза поддержали значительное увеличение расходов на оборону и укрепление европейской технологической и промышленной базы. Об этом говорится в выводах неформального заседания Европейского Совета в Брюсселе.

В частности, лидеры ЕС отмечают, что агрессивная война России против Украины и ее последствия для европейской и глобальной безопасности в меняющейся среде представляют экзистенциальную угрозу для Евросоюза.

В этом контексте, Евросоюз ускорит мобилизацию необходимых инструментов и финансирования для укрепления безопасности ЕС и защиты европейских граждан.

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"Таким образом, Евросоюз укрепит свою общую оборонную готовность, уменьшит свою стратегическую зависимость, устранит критические пробелы и укрепит европейскую оборонную технологическую и промышленную базу во всем ЕС для того, чтобы быть в состоянии лучше поставлять оборудование в необходимых количествах и ускоренными темпами", - говорится в выводах.

Поэтому, лидеры ЕС подчеркивают необходимость дальнейшего существенного увеличения расходов на безопасность и оборону Европы.

В выводах высказывается призыв к Европейской комиссии изучить дальнейшие меры, с учетом видения Евросовета, чтобы способствовать значительным расходам на оборону на национальном уровне всех стран-членов ЕС.

Кроме того, лидеры ЕС призывают Еврокомиссию предложить дополнительные источники финансирования на уровне ЕС, в том числе с помощью дополнительных возможностей и стимулов, которые предлагаются всем государствам-членам.

Также, Европейский Совет принимает во внимание намерение Еврокомиссии выступить с предложением относительно нового инструмента ЕС с целью предоставления странам-членам ЕС займов, обеспеченных бюджетом ЕС в размере до 150 млрд евро, и предлагает Еврокомиссии рассмотреть это предложение в срочном порядке.

Вместе с тем, отмечается важность мобилизации частного финансирования для оборонной промышленности и Еврокомиссии предлагается рассмотреть соответствующие меры.

С учетом опыта войны в Украине определяется перечень приоритетных сфер для действий на уровне ЕС. Речь идет о противовоздушной и противоракетной обороне, артиллерийских системах, в том числе способных осуществлять дальнобойные точные удары, ракетах и боеприпасах, дронах и противодронных системах, а также других средствах и инструментах.

Европейский Совет намерен вернуться к этим вопросам в марте и июне.

Увеличение оборонных расходов в ЕС

Как сообщал УНИАН, на этой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план "Перевооружение Европы", который является инициативой, направленной на мобилизацию до 800 миллиардов евро на европейскую безопасность.

Эта инициатива нацелена, в том числе, на поддержку Украины.

Этот план позволит странам ЕС значительно увеличить расходы на оборону в соответствии с бюджетными правилами, получить доступ к 150 миллиардам евро кредитов для совместных оборонных проектов, а также на усиление поддержки Украины, привлечь средства ЕС для инвестирования в сферу обороны и привлечь частный капитал для укрепления оборонно-промышленного комплекса.

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