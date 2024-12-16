Новые ограничения касаются также российского теневого флота.

Совет Европейского Союза одобрил 15-й пакет экономических и индивидуальных санкционных мер с целью дальнейшего ограничения способности России вести ее незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

В частности, эти меры направлены на противодействие обхода ранее введенных европейских санкций через нацеливание на теневой флот российского диктатора Владимира Путина и ослабление российского военного и оборонного комплекса.

"Россия продолжает жестокую атаку на Украину и украинский народ. Этот санкционный пакет является частью нашего ответа с целью ослабления военной машины России, и тех, кто способствует этой войне, включая китайские компании. Это показывает единство стран-членов ЕС в нашей постоянной поддержке Украины. Наш приоритет - поставить Украину в наиболее сильную позицию", - подчеркнула Кайя Каллас, высокая представительница ЕС.

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Таким образом, Совет ЕС согласовал введение санкций против 84 физических и юридических лиц. Речь идет о 54 лицах и 30 компаниях, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В отношении людей санкции вводятся против представителей военного подразделения, ответственного за нанесение удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве, против высоких руководителей в ведущих энергетических компаниях, против лиц, причастных к депортации детей, к пропаганде и обходу санкций, а также против двух должностных лиц из Северной Кореи.

Относительно компаний, ЕС преимущественно вводит ограничительные меры против российских оборонных и судоходных компаний, ответственных за морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов, что обеспечило российскому правительству значимую прибыль.

Также под санкции попал химический завод и российская гражданская авиакомпания, являющаяся важным поставщиком материально-технической поддержки для российских военных.

Кроме того, впервые ЕС вводит полный набор санкций (запрет на въезд, замораживание активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) против разных лиц из Китая, вовлеченных в поставку компонентов для дронов и микроэлектроники для поддержки агрессивной войны России против Украины.

Вместе с тем Совет ЕС расширил список судов, которым запрещается входить в порты, а также запрещается предоставлять широкий набор услуг, связанных с морским транспортом. Эта мера должна противодействовать танкерам, не принадлежащим странам-членам ЕС, но являющимся частью теневого флота Путина. Эти танкеры третьих стран помогают Москве обходить механизм ограничения цен на нефть или поддерживают энергетический сектор России. Также суда причастны к перевозке военного оборудования для РФ или перевозке похищенного в Украине зерна.

Таким образом, сегодня санкции были введены против 52 судов из третьих стран. Теперь число судов, против которых были введены санкции, возросло до 79.

К тому же Совет ЕС добавил 32 новые компании в санкционный список, которые прямо поддерживают военно-оборонный комплекс России в войне против Украины. Против них будут применяться более жесткие экспортные ограничения относительно товаров и технологий двойного использования, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности РФ. Некоторые из этих компаний находятся в третьих странах - в Китае, Индии, Иране, Сербии и ОАЭ, и имеют отношение к обходу торговых ограничений или закупке чувствительных товаров, которые использовались в российских военных операциях (речь идет о дронах и ракетах).

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