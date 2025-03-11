По словам министра финансов Польши, европейские политики продолжат обсуждать санкции и другие меры против РФ.

Европейский Союз не должен ослаблять давление на Россию, чтобы помочь Украине противостоять агрессору. Об этом заявил министр финансов Польши Анджей Доманский, пишет Bloomberg.

"Нам определенно нужно оказывать дальнейшее давление на Россию. Мы обсудим санкции и сегодня. Мы видим, что санкции работают. Мы видим, что российская экономика становится все слабее и слабее", - сказал он журналистам в Брюсселе, где проходит встреча его коллег по ЕС.

В агентстве отметили, что Европа продолжает поддерживать Украину, несмотря на регулярную критику со стороны президента США Дональда Трампа и его администрации, а также угрозы ослабить американскую поддержку безопасности континента. Из-за этого европейским политикам пришлось осознать серьезность проблемы, с которой столкнулся блок.

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"Мы, конечно, сосредоточимся на фискальных правилах и на том, как дать возможность странам, которые хотят тратить больше на оборону, на нашу безопасность, как дать им возможность тратить больше в рамках фискальных правил", - добавил Доманский.

Министр финансов Польши не стал раскрывать то, как Европа собирается укрепить свой оборонный потенциал. По его словам, сейчас "на столе лежит множество предложений".

"Мы готовы обсуждать их все, поскольку считаем, что не существует единственного инструмента, который бы сработал. Нам нужно найти несколько решений, и некоторые из них подойдут для конкретных стран. Мы считаем, что время действовать пришло. Нам нужно создать сильную европейскую оборонную промышленность и обеспечить финансирование этого огромного перевооружения, которое необходимо Европе", - подчеркнул Доманский.

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра поддержала это мнение. Она заявила в разговоре с журналистами, что сейчас главная потребность Европы заключается в обеспечении сильной позиции Украины на переговорах, чтобы гарантировать справедливый и прочный мир.

"Для этого нам нужно продолжать ужесточать санкции, чтобы они еще больше усугублялись, и в данный момент нам нужно идти вперед и конфисковать активы, чтобы обеспечить сильную позицию для мирных переговоров", - объяснила Пурра.

В агентстве отметили, что не все в Европе поддерживают идею конфискации российских активов. Новый глава финансового ведомства Австрии Маркус Мартербауэр считает, что Евросоюзу необходимо действовать осторожно.

"Я думаю, что конфискация - это почти новый путь, и мы должны обсудить это на европейском уровне. По этому вопросу должен быть широкий консенсус, а не решение большинства", - сказал он журналистам.

Санкции проти России - важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что Венгрия блокирует продление санкций ЕС против России. Венгрия стала единственной страной ЕС, которая проголосовала против продления санкций.

Кроме того, бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что американский лидер угрожает российскому диктатору Владимиру Путину "пустыми" санкциями. Экс-советник Трампа также отметил, что Россия успешно научилась обходить ограничения.

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