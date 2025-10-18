У Америки сохраняется рычаг давления на Россию.

После встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме Дональд Трамп принял решение пока не предоставлять Украине дальнобойные ракеты "Томагавк" и уже столкнулся из-за этого с резкой критикой. Однако The Washington Post считает, что критики президента США неправильно понимают как тактику Трампа, так и то, какое мирное соглашение он пытается выработать.

В прошлое воскресенье Трамп намекнул на возможность отправки ракет "Томагавк" в Киев. На самом деле Трамп не столько блефовал, сколько угрожал, отмечает издание. Более того, эти угрозы возымели очевидный эффект: Путин инициировал телефонный разговор в четверг. А Трамп впоследствии заявил, что говорил с ним о ракетах.

"Томагавки" — это средство усиления кампании давления, которая уже идет полным ходом, подчеркивает WP. И цель этого давления — не нанести России сокрушительный удар, а заставить Путина сесть за стол переговоров и заключить сделку.

При этом концепции окончательного соглашения остаются теми же, что и два месяца назад: война заморозится примерно на нынешних линиях фронта, при этом Россия сохранит фактический контроль над своими нечестно полученными территориями, а Украина получит от Запада надёжные гарантии безопасности:

"Хотя это, возможно, и не будет справедливым миром, это будет победой для украинцев, если только это не вынудит их разоружиться. Украина сохранит свой суверенитет и станет важнейшим буфером для будущей европейской безопасности".

В результате перед саммитом с Путиным в Будапеште Трамп сохраняет все свои козыри. Украина продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре в глубине России. Цены на нефть также находятся на самом низком уровне почти за пять лет, что делает подобные удары вдвойне болезненными для военной машины Путина. Ожидается, что на следующей неделе Конгресс также примет законопроект о санкциях, для "закручивания гаек" в отношении российской экономики. И, конечно, одним из козырей остаются "Томагавки".

"Трамп склонен говорить сладкие речи перед саммитами с высокими ставками. Во время пресс-конференции с Зеленским в пятницу он неоднократно подчеркивал, что, по его мнению, Путин заинтересован в мире. Однако у Америки сохраняется рычаг влияния на Россию, и готовность Трампа использовать этот рычаг ранее недооценивалась", - подытоживают в WP.

"Томагавки" для Украины

Владимир Зеленский заявил, что Трамп пока не сказал нам "да" относительно передачи "Томагавков", но Путин этого боится. Кроме того, на платформе X он добавил, что рассчитывает на президента Трампа, чтобы "приблизить конец этой войны".

В то же время, по данным СМИ, Трамп отказался предоставлять Украине эти ракеты, поскольку у него "сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта".

