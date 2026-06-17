Украина представила дрон-приманку для ослабления наземных средств ПВО противника

Дрон является автономным, защищенным от помех, оптимизированным по стоимости и работает на базе современной программной платформы.

Украинская компания OM Defence Systems на выставке Eurosatory представила "умные" беспилотники-приманки SPECTR, сообщает "Милитарный".

Издание отмечает, что этот автоматизированный беспилотник, работающий по принципу "нажми и лети", был разработан специально для введения в заблуждение, отвлечения внимания и истощения ресурсов противовоздушной обороны противника.

Примечательно, что дрон является автономным, защищенным от помех, оптимизированным по стоимости и работает на базе современной программной платформы.

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Дрон-приманка SPECTR перегружает и истощает наземные средства ПВО, создавая выраженную радиолокационную заметность, которая заставляет противника реагировать и расходовать ракеты.

Указывается, что в комплект поставки входят устройство для создания ложной радиолокационной цели, беспилотник-носитель и пусковая установка.

БПЛА имеет габариты 1400 × 2690 × 400 мм, максимальную взлетную массу 12 кг и выполнен в легком корпусе из ПВХ (поливинилхлорида). Его главной особенностью является регулируемый микроволновой угловой отражатель массой 1,2 кг, работающий в диапазоне 3–20 ГГц.

Он позволяет операторам настраивать эффективную площадь рассеивания в пределах от 1 до более 10 м², что дает возможность воспроизводить широкий спектр сигнатур реальных воздушных угроз в различных радиолокационных диапазонах.

По данным, дальность полета беспилотника составляет до 500 км, а продолжительность нахождения в воздухе достигает 240 минут (4 часа). Он способен развивать скорость более 120 км/ч.

"Рабочая высота беспилотника составляет от 500 до 5000 метров. Дрон устойчив к боковому ветру со скоростью до 10 м/с и может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне – от –20 °C до +60 °C", – указывается в статье.

Навигация осуществляется в автоматическом и инерциальном режимах, а также с использованием GPS.

Производство оружия в Украине: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине создали ракету DART, предназначенную для запуска с аэростатов. Отмечается, что одной из ее особенностей является устойчивость к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Запуск ракеты осуществляется со стратосферных шаров на высоте от 12 до 18 километров. В зависимости от конфигурации масса боевой части ракеты составляет от 3,5 до 10 кг. Также в состав боевой части входят поражающие элементы из графита. Известно, что общая длина корпуса DART составляет 1,84 метра, а масса – 13 кг.

Также мы писали, что на выставке во Франции Украина представила бомбу "Выравниватель". Комплект предназначен для модернизации обычных авиационных бомб в планирующие боеприпасы (КАБ), который можно считать условным аналогом российского Модуля планирования и коррекции (МПК). Он может устанавливаться на авиабомбы массой 250 кг. Аппарат состоит из двух основных модулей. Первый – это крыловой блок с механизмом развертывания и фиксации, который монтируется на корпус бомбы с помощью хомутов. Второй – хвостовой отсек, заменяющий стандартное оперение боеприпаса и содержащий навигационно-управляющий модуль.

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