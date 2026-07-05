Путин сильно преувеличил успехи РФ на фронте: в ISW раскрыли его ложь

Путин более чем в два раза преувеличил успехи РФ с начала года.

Российский лидер Владимир Путин провел "постановочную" встречу с военным руководством, на которой заявил о значительных российских успехах на фронте, в том числе и якобы о захвате всей Луганской области, а также захвате Константиновки. Однако, как пишут аналитики Института изучения войны, эти заявления сильно преувеличены и совершенно не соответствуют реалиям боевых действий.

Так, Путин снова заявил о том, что российские войска захватили всю Луганскую область и продолжают наступать по всей линии фронта. Также утверждалось, что наибольшие темпы продвижения российских войск сейчас фиксируются на Сумском, Харьковском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Путин заявил, что российские войска захватили 133 населенных пункта и более 3000 квадратных километров с 1 января 2026 года. В свою очередь начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов утверждал, что российские войска захватили 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров в июне 2026 года.

Видео дня

В то же время ISW утверждает, что эти цифры значительно преувеличены:

"ISW только обнаружила доказательства, подтверждающие, что с начала 2026 года российские войска захватили или проникли в 64 населенных пункта и на 621,7 квадратных километров с начала 2026 года, а также что российские войска захватили или проникли в 20 населенных пунктов и примерно на 30,42 квадратных километра в июне 2026 года. Эти цифры включают поселения, в которые российские войска проникли лишь частично, но даже так это не соответствует выдуманной Путиным реальности".

Аналитики отмечают, что российские командиры во время докладов существенно преувеличивали успехи своих войск, что свидетельствует о значительном разрыве между официальными отчетами и реальной ситуацией на фронте.

Так, они утверждали, что российские войска находятся в 10 километрах от Сум, в 22 километрах от Сиверска и в 8 километрах от Славянска, что российские войска вошли в Доброполье, а также находятся в девяти километрах от южной окраины города Запорожье.

В то же время, по данным ISW, доказано лишь, что россияне находятся примерно в 17 км от Сум, в 19 км от Славянска, в 7 км от Доброполья и примерно в 21 км от Запорожья.

Кроме того, Путин и российское командование также использовали встречу 3 июля, чтобы ложно заявить о захвате Константиновки и начале падения украинской обороны вдоль пояса крепостей в Донецкой области.

"Российские войска все активнее проникают в Константиновку и, возможно, еще захватят ее, но эти проникновения не позволят российским войскам добиться быстрого оперативного прорыва против оставшейся части Крепостного пояса или всей Донецкой области", - утверждают аналитики.

Как объясняют в ISW, заявления Путина сделаны с целью перегрузить информационное пространство большим количеством сообщений, чтобы усложнить их проверку и опровержение.

"Преувеличенные заявления Путина и российского военного командования относительно действий России на поле боя являются частью продолжающегося российского нарратива, который стремится изобразить победу России в Украине как неизбежную, а украинские линии фронта как разрушающиеся", – отмечается в отчете.

"Успехи" России на фронте

По данным ISW, скорость российского наступления за год сократилась примерно в 16 раз. В июне 2026 года россияне захватили или проникли на территорию Украины площадью около 30,42 квадратных километра. Средний темп их продвижения составлял примерно 1,01 кв. км в день.

Также западные аналитики не подтверждают заявление российского военно-политического руководства о полной оккупации Константиновки и считают его спектаклем, ориентированным на США.

Вас также могут заинтересовать новости: