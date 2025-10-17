Трамп встретил Зеленского на крыльце Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Трансляцию прибытия Зеленского в Белый дом транслировал Fox News. Кортеж украинского президента прибыл в резиденцию президента США в 20:28 по киевскому времени. Предварительно планировалось, что встреча начнется в 20:00 по Киеву.

Трамп встретил Зеленского у входа в Белый дом. Лидеры государств пожали руки и повернулись лицами к прессе.

В то же время, журналисты выкрикивали вопросы, и в частности, верит ли Трамп в то, что сможет убедить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

"Да, мы можем", - выразил уверенность Трамп.

Трамп и война в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала, что лидеры Украины и США обсудят поставки крылатых ракет Tomahawk и другого вооружения, а также усиление украинской противовоздушной обороны.

Зеленский отмечал, что хочет обсудить с Трампом последовательность шагов, которые планирует предложить. Главная тема - противовоздушная оборона. Также среди главных тем повестки дня визита Зеленского в США - украинские дальнобойные способности, чтобы давить на Россию.

16 октября прошел телефонный разговор Трампа и российского диктатора Владимира Путина. По его итогам, Трамп сообщил о подготовке к встрече с главой Кремля в Будапеште, чтобы попытаться положить "конец позорной войне" между Россией и Украиной.

В то же время, Западные медиа предполагают, что этот разговор может приостановить импульс в вопросе возможных поставок ракет "Томагавк".

