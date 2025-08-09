Если Украину действительно вынудят к уступкам, а с России снимут санкции, каждый диктатор на планете увидит, что агрессия теперь вознаграждается.

США и Россия, вероятно, обсуждают детали того, какие территории еще должна отдать Украина, чтобы агрессор оставил ее в покое, или по крайней мере пообещал ей покой. Со стороны США это является однозначным предательством Украины и вообще всего демократического мира, что делает нашу планету очень опасным местом. Такое мнение на страницах The Telegraph высказал колумнист Даниэль Ханнан.

Он отмечает, что последние дипломатические достижения Трампа - "это прямое поражение" не только Украины, но и в целом западных демократических ценностей, которые принесли человечеству много пользы в последние 80 лет. Теперь мир вступает в новую эру.

"Агрессия вознаграждается. Границы меняются силой. Хрупкая диктатура победила западный альянс с совокупной экономикой, которая в сорок раз превышает ее собственную", - пишет Ханнан.

По мнению журналиста, именно Кремль предложил Аляску, как место для переговоров с Трампом: чтобы показать, что Путин является желанным гостем в США, и что на нем сосредоточено все внимание.

Хотя на сегодня остаются скрытыми детали предварительных договоренностей между Кремлем и Белым домом, их общие очертания утекли в прессу: Россия не только сохранит уже захваченные территории Украины, но и получит те, что не смогла захватить; кроме того, с России должны снять санкции, а Украина потеряет военную помощь США.

"Эти уступки составляют колоссальную победу России, независимо от того, что будет решено относительно стремлений Украины вступить в НАТО, официального признания российского суверенитета над Крымом или того, где именно будут заморожены границы", - пишет обозреватель.

Ханнан считает такое мирное соглашение стратегическим поражением Запада, напоминая, что Европа поддерживает Украину не из простой симпатии, а потому что Россия грубо нарушила принципы сосуществования государств в современном мире, написанные кровью мировых войн.

"Когда Путин получит большую часть своей добычи, каждый диктатор-недоумок в мире поймет это. НАТО, самый мощный альянс на планете, не будет защищать ни одного из своих друзей. Старый порядок закончился. Что-то совсем холодное и темное на подходе", - резюмирует журналист.

Переговоры России и США

Как писал УНИАН, вчера президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в рамках мирного соглашения Украине придется пойти на определенные территориальные обмены. Однако он не уточнил, что именно имеется в виду.

По данным инсайдеров, на которых ссылаются западные СМИ, во время переговоров в Москве спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и российский диктатор Путин обсуждали вопрос территориальных уступок в обмен на прекращение боевых действий. Вроде бы Украина должна отдать агрессору остальной Донбасс в обмен то ли на оккупированные части Херсонщины и Запорожья, то ли на оккупированные кусочки Сумщины и Харьковщины, то ли просто на прекращение боевых действий как таковое.

Хотя эти детали переговоров не были никем официально подтверждены, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев не пойдет на односторонние территориальные уступки агрессору.

