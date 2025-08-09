Президент Украины заявил, что ответ на этот вопрос находится в Конституции.

Ответ на "территориальный вопрос" есть в Конституции, заявил президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о том, что, в рамках мирного соглашения, должен быть "обмен территориями в интересах обеих сторон".

"Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", - подчеркнул украинский лидер в Telegram. Также он добавил, что Украина не даст России наград за продолжающуюся полномасштабную войну.

Зеленский уточнил, что Украина готова к "реальным решениям", которые могут дать мир. Однако решения "против и без Украины" — это решения "против мира", считает президент Украины.

"Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать. Мы готовы вместе с Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального, и главное, длительного мира – мира, который не развалится из-за желания Москвы", - отметил глава государства.

"Территориальный обмен" - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что, по заявлениям Трампа, в мирном соглашении по Украине следует ожидать обмена территориями. "На самом деле мы хотим вернуть часть территорий и поменять их местами. Это сложно. На самом деле все не так просто. Но мы собираемся переключиться, достигнуть некоторых изменений", - сказал он.

The Wall Street Journal пишет, что предложение Путина Трампу предусматривает "значительные территориальные уступки" со стороны Украины. В частности, Россия требует передать ей всю территорию Донецкой и Луганской областей.

