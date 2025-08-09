Путин представил Уиткоффу условия, на которых Кремль согласится прекратить военные действия в Украине.

США предлагают России полный контроль над Донбассом в обмен на заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Как пишет Politico со ссылкой на свои источники, в Кремле поддержали это предложение, выдвинутое администрацией Трампа.

"Согласно предложению администрации Трампа, Россия согласится на заморозку войны вдоль линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях, где Москва контролирует меньше территории, чем в Донецкой и Луганской областях, сообщил Politico источник, знакомый с ситуацией. Взамен России будет разрешено сохранить Донбасс", - пишет издание.

Представитель Белого дома сообщил, что Стив Виткофф после возвращения в США после встречи с Путиным сообщил Трампу, что российский президент представил условия, на которых Кремль согласится прекратить военные действия в Украине.

Чиновник отказался раскрыть условия России, но Трамп заявил, что обмен территориями между Россией и Украиной обсуждается, отмечает издание.

Трамп планирует встретиться с Путиным на Аляске 15 августа. Высокопоставленный европейский чиновник объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и его союзников.

"Это не означает, что достигнута договоренность о сделке или перемирии", — заявил представитель Белого дома. "Президент обсуждает это со всеми заинтересованными сторонами".

Прекращение огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский решительно отверг предложение президента США Дональда Трампа о "территориальном обмене". При этом, как писал NYT, это рискует вызвать недовольство у Трампа, который сделал заключение мирного договора между Украиной и Россией одной из ключевых целей своей внешней политики.

Ранее BILD писал, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф неправильно понял заявления Путина об условиях прекращения огня в Украине и воспринял их как уступку.

В частности, требуемый Россией "мирный отход" украинцев из Херсона и Запорожья он понял как предложение "мирного отхода" россиян из этих самых регионов.

