Требуемый Россией "мирный отход" украинцев из Херсона и Запорожья Уиткофф понял как предложение "мирного отхода" россиян из этих регионов.

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф неправильно понял заявления Владимира Путина об условиях прекращения огня и воспринял их как уступку. Однако, по данным источников BILD, Путин по-прежнему хочет полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Как пишет издание, Путин предложил не всеобъемлющее, а лишь частичное прекращение огня — отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу. США же, напротив, предложили заморозить конфликт по текущей линии фронта в обмен на широкое снятие санкций и новые экономические соглашения с Россией. По информации BILD, Кремль на это предложение идти не захотел.

При этом, утверждают источники издания, Уиткофф совершенно превратно понял заявления Путина относительно Херсонской и Запорожской областей. Так, требуемый Россией "мирный отход" украинцев из Херсона и Запорожья он понял как предложение "мирного отхода" россиян из этих самых регионов.

Видео дня

"Уиткофф не знает, о чём говорит", — заявил украинский правительственный чиновник в беседе с BILD.

Как утверждает издание, такую оценку разделяют и представители немецкого правительства.

Также, как пишет BILD, 7 июля состоялась телефонная конференция между США - спецпосланником Уиткоффом, госсекретарём Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом — и европейскими партнёрами. При этом во время разговора у европейцев сложилось впечатление, что американцы ещё сами не пришли к единому пониманию происходящего.

"Это было связано в первую очередь с Уиткоффом, чьи заявления о его разговоре с Путиным в Кремле были восприняты как путанные. Европейцам он показался перегруженным и малокомпетентным, когда говорил о территориальных вопросах".

Кроме того, отмечает издание, по-видимому, между Уиткоффом и Рубио есть разногласия по поводу роли Европы. В то время как госсекретарь США подчёркивал, что европейцы должны быть вовлечены в переговорный процесс, Вэнс и Уиткофф хотели лишь информировать Европу о результатах дальнейших шагов Трампа.

План Путина по Украине

Ранее WSJ писало, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил европейским чиновникам, что российское предложение по прекращению огня включает два этапа.

Сначала Украина выведет свои войска из Донецка, а линии фронта будут заморожены. В рамках второго этапа Путин и Трамп договорятся об окончательном мирном плане, который впоследствии будет обсужден с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом отмечалось, что европейские чиновники пытались получить разъяснения, что будет с южными регионами Запорожья и Херсона, где российские войска также контролируют часть территории, однако получили противоречивую информацию.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на этот план, заявив, что ответ на "территориальный вопрос" есть в Конституции.

"Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", - подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: