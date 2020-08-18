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"Открыли тропу": Польша приняла политических беженцев из Беларуси

16:47, 18 августа 2020
Мир
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Протесты в Беларуси вспыхнули 9 августа / фото REUTERS

В Польше приняли первых политических беженцев из Беларуси. В стране готовы принять всех, кто испытывает давление из-за политических убеждений.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление заместителя главы МИД Польши Мартина Пшидача.

Читайте такжеВ МВД Беларуси подтвердили гибель еще одного протестующегоПо его словам, понятие «гуманитарная виза» и возможность предоставлять убежище прописаны в международном праве.

«Вместе с тем мы попросили наших консулов и пограничников о скорейшей выдаче виз в ситуации политической угрозы, - отметил он. - Есть разного рода просьбы, пока единичные, просьба о пересечении границы без соответствующих документов. Мы такую тропу для тех, кто по политическим причинам уходит из своей страны, открыли, и она открыта для всех, кто чувствует угрозу».

Пшидач добавил, что таким образом белорусов не поощряют выезжать из страны, им дают возможность защититься в случае возникновения проблем.

Протесты и задержания в Беларуси

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Автор: Катерина Шварц

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