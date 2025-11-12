Генерал и - теперь - дипломат Валерий Залужный написал статью для "любимой газеты Трампа" The New York Post под названием "Слова это оружие. Российская дипломатия это лишь еще один фронт в его войне с Украиной". По крайней мере под его именем материал был опубликован.

В статье автор говорит об ошибочности идеи переговоров с РФ по "миру" и вообще о рисках переговоров с Кремлем, где придерживаются "школы Громыко". Собственно, министру иностранных дел СССР времен Холодной войны Андрею Громыко и его подходам, которые пытаются косплеить сейчас Лавров с Путиным, эта статья украинского посла и посвящена.

Залужный напоминает, что западные дипломаты называли Громыко "мистер Нет", из-за его неуступчивости, из-за попыток доминировать в переговорах, длинных монологов, "избирательности" цитирования предыдущих договоренностей и бесконечных отступлений от основной темы переговоров, чтобы запутать собеседника. Этот подход Залужный называет "тактикой истощения" для оппонента.

Эта публикация, на самом деле, решает несколько задач. Во-первых - показательное единство позиции с президентом Зеленским по переговорам, на фоне постоянных разговоров об их расколе. Во-вторых - личный пиар господина Залужного в уважаемом республиканском СМИ. Это подчеркивается как "героическим" фото автора в форме (несмотря на новую роль), так и напоминанием, что он вообще-то тоже дипломированный дипломат, а не просто почетный военный пенсионер.

И в-третьих - Залужный уверяет всех сторонников и оппонентов, что "не слился" во время войны, как некоторые ему вменяют, а продолжает "вести войну". Только теперь другими средствами (словами, а не оружием). Поэтому и начинает статью с тезиса, что "слово - тоже оружие".

"Она (дипломатическая школа Громыко, - УНИАН) была разработана не для решения конфликтов, а для манипулирования ими. Чтобы понять ее, нужно изучить ее создателей", - пишет Залужный.

Итак, давайте разберемся кто же такой Андрей Громыко и действительно ли "грустный конь" Лавров это "Громыко 2.0". Андрей Громыко происходит из древнего белорусско-украинского шляхетского рода дипломатов.

Так, еще в 1499 году его предок боярин Григорий Громыко выполнял роль посла между Великим княжеством Литовским, куда входили его родовые земли, и Московией. Служили представители рода и в Литве с Польшей, и в Войске Запорожском, и в Московии и, впоследствии, в Российской империи.

В СССР они служили также - уже непосредственно сам Андрей Громыко, который был образованным, хорошо знал иностранные языки, и поэтому сразу заинтересовал тогдашнего наркома иностранных дел Молотова. После чего с 1939 по 1946 годы работал в посольстве США на разных должностях, в том числе и в качестве посла (а это была ключевая позиция для получения ленд-лиза).

Пару лет он был послом и в Британии, где сейчас работает Валерий Залужный. Затем Громыко был заместителем министра, министром иностранных дел СССР, куда был назначен именно как специалист по США. Впоследствии "вырос" в 1983 году до 1-го заместителя председателя Совета Министров СССР, а с 1985 года - до председателя Президиума Верховного Совета СССР, где и провел период Перестройки с Горбачевым.

Он пережил Сталина, Хрущева, Брежнева, Черненко, Андропова и немного не успел с Горбачевым - умер в 1989 году. Поздняя его деятельность не очень впечатляет.

А вот период с 1957 по 1983 годы, когда он был главой МИД, самый интересный. Ведь занимает он практически весь период Холодной войны. Громыко - это такой советский "Киссинджер" по уровню знаковости.

Стоит добавить, что, собственно, и сам Киссинджер с Бжезинским и их "реальной политикой" появились как ответ на "школу Громыко". Причем в буквальном смысле слова. Потому что только максимальный реализм и факты способны "бить" аргументы манипуляторов.

Что это за "школа" такая? Она хоть и названа в честь Громыко, но на самом деле является продолжением еще сталинских подходов. Его руководителем с 1939 года был Молотов, который и сам лишь выполнял указания Сталина.

"Советский дипломат" это не просто дипломат-переговорщик, но и пропагандист, агент влияния и главный резидент для других публичных или скрытых агентов. Конечно, так можно сказать и о других государствах. Но именно советских дипломатов специально готовили как спецслужбистов с образованием психолога. А не как гражданских чиновников на Западе - там это прежде всего торговый представитель.

И именно эти подходы Громыко превратил в некую "методичку", разбил все подходы давления на оппонента и манипуляций во время переговоров на четкие алгоритмы, которым теперь можно было научить и других. Поэтому - это "школа Громыко", а не "школа Молотова".

О подходах Громыко и "его" школы лучше скажут цитаты, которые ему приписывают:

"Когда получите половину или две трети того, чего у вас не было - тогда можете считать себя дипломатом";

"Требуйте все по максимуму и не стесняйтесь в запросах. Требуйте то, чего у вас никогда не было";

"Выдвигайте ультиматумы. Угрожайте войной, не жалейте угроз, а в качестве выхода из ситуации предлагайте переговоры. На Западе всегда найдутся люди, которые на это клюнут";

"Начав переговоры, не уступайте ни на шаг. Они сами предложат часть того, что вы просили. Но даже тогда не соглашайтесь, а выжимайте больше - они на это пойдут".

Громыко требовал проводить только "подготовленные" встречи с топ-политиками, потому что "неподготовленные приносят больше вреда, чем пользы". И это не об украшении зала (хотя это тоже), а об "обработке" собеседника заранее.

То есть встреча для Кремля имеет смысл только тогда, когда там уверены, что другая сторона пойдет на уступки.

А иначе - нужно тянуть время и медлить, потому что, в отличие от демократических режимов, которые живут от выборов до выборов, Кремлю с "вечным" вождем спешить некуда. История, правда, показала, что СССР тоже не вечен. А сам Громыко с Андроповым внесли значительный вклад в его распад. Но это уже другая история.

Громыко учил много говорить, но мало рассказывать. Он мог часами вещать что-то идеологическое советское на сложном партийном языке, чтобы оппонент уже больше не мог это терпеть и пошел на какие-то даже условные уступки, которые газета "Правда" подаст как величественную победу. Сам Громыко шел на уступки (и то символические) только если видел, что собеседник готов уже уйти и переговоры провалятся.

Это все копируют сейчас Лавров и Путин. Во время встречи на Аляске, например, Путин начал Трампу "втирать" что-то об очередных "печенегах", но когда американский президент показал, что ему надоело, тот сразу перешел к делу - "набросал" тому различные предложения, которые в Кремле назвали "уступками", а фактически - попыткой "подкупа" редкоземельными металлами и тому подобное. Это тогда сработало. Но уже в телефонном разговоре - нет. Потому что один и тот же шаблон не может работать вечно.

Кстати, сложный язык, "пересыпанный" сложной терминологией, у Громыко был не просто так, а чтобы создать сложности в переводе. Чтобы потом можно было апеллировать к "ошибке переводчика".

Особенно, если речь о соглашениях и меморандумах - там это было крайне важно и Громыко "бился" за каждое слово в переводе.

Еще один нюанс - Громыко заранее требовал полную биографию на переговорщиков, с которыми он должен был иметь дело. С указанием их привычек, родственников и тому подобное. Он максимально подробно готовился к каждой встрече. Всем этим пользуются россияне и сейчас, просто отказываясь разговаривать с теми, на кого у них нет досье.

Несмотря на это все, есть кое-что, что в корне отличает Громыко от Лаврова - ориентация на политику сдерживания и избежания войн, несмотря на постоянные угрозы. Потому что Громыко, хоть и провел Вторую мировую войну в безопасных Штатах, но уже знал, что такое большая война, и не хотел ее повторения. В отличие от Лаврова, вся карьера которого была направлена на "раздувание" войн и конфликтов.

Громыко принадлежит фраза: "Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны". Он, согласно его мемуарам, был против размещения советских ядерных носителей на Кубе - потому что это "повлечет политический взрыв" в США. Это действительно вызвало Карибский кризис и поставило мир на грань Третьей мировой войны, которую он вместе с упомянутым в начале Киссинджером и "разрулили". Потому что знали, что такое ответственность дипломата. Да, это вам не Лавров.

Громыко был против крупнейших военных авантюр СССР, потому что пытался делать ставку на "мягкую силу". Собственно, он был одним из строителей Перестройки в СССР и перезагрузки отношений с Западом, что о многом свидетельствует.

Он также был одним из идеологов и конструкторов примирения с ФРГ - именно соглашение о границах и впоследствии соглашение "трубы в обмен на газ" и позволили сделать из СССР ключевого поставщика газа и нефти в Европе.

Это все получила РФ в 1990-е, но Путин с Лавровым разрушают все это прямо на наших глазах. Лавров и Путин только и работают на то, чтобы мир вокруг "пылал", провоцируя кризисы. Работают очень грубо, безответственно, а все алгоритмы Громыко используют стереотипно и намеренно показательно.

Поэтому их подходы а-ля Громыко это больше дипломатические клише, с которыми, при желании, просто бороться. Для квалифицированных дипломатов это не преимущество Кремля, а уязвимость. Но именно для квалифицированных, а не таких как Уиткофф, например, который с радостью "клюнул" на все эти хитрости и подходы еще 50-х годов (к сожалению для нас).

Как бороться? Если Кремль чего-то требует, то сразу понятно, что требования завышены - показывай, что скоро уйдешь (как Трамп на Аляске). Если пробует подкупить - то стоит требовать еще больше, потому что это проявление слабости. Если шантажирует - то у него закончились аргументы и там уже нервничают. Если говорит о "мире" - хочет войны.

Если угрожает - значит россияне сами уже боятся, чем обязательно стоит воспользоваться, увеличивая давление. Если пробует все и сразу из этих шаблонов Громыко - то в Кремле паника и можно из них "веревки вить", если верно понять "болевую точку". И если спешит, потому что очень хочет переговоров - их стоит отложить или провести на собственных условиях.

Вероятно, последний разговор Рубио и Лаврова напоминал диалог между Филиппом Македонским (отцом того самого Александра) и защитниками Спарты, которую тот взял в осаду. Филипп долго рассказывал, что он сделает, если захватит город, чтобы те сами сдались.

"Я покорил всю Грецию, у меня лучшее в мире войско. Сдавайтесь, поскольку если я возьму Спарту силой, если я сломаю ее ворота, если я проломаю таранами ее стены, то беспощадно уничтожу все население и сравняю город с землей!", - угрожал Филипп.

"Если", - коротко ответили тогда спартанцы, и "вышли из чата" (закрыли ворота перед носом у захватчика).

Город Спарту и провинцию Лаконию он так и не захватил, хотя после поражения спартанского войска те вынуждены были отдать часть территории. В честь Лаконии теперь такой стиль речи и называют "лаконичным". Это пример асимметричного подхода, который крайне эффективен против "словоблуда" "школы Громыко".

Когда Рубио бросил трубку после разговора с Лавровым, то посоветовал Трампу ввести санкции - но не против РФ, а против покупателей российской нефти. И теперь уже Путин "в мыле" спешит в Индию, чтобы просить об ослаблении 5 декабря - в обмен на еще какие-то уступки Кремля, конечно.

Впрочем, пока Кремль продолжает угрожать как тот Филипп спартанцам. А потому - дальше будет. И послу Залужному с его места в Британии эту "войну слов" можно наблюдать из первых рядов в рядах нашего "дипломатического войска", и действовать стоит более решительно именно в Британии.