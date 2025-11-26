Президент США не нашел в слитом разговоре ничего плохого.

Президент США Дональд Трамп заявил, что скандальная утечка телефонного разговора спецпредставителя Стива Уиткоффа с помощником кремлевского диктатора Путина Юрием Ушаковым не содержит ничего необычного и отражает "стандартную работу переговорщика".

По словам Трампа на борту Air Force One, Уиткофф лишь выполнял свою функцию и мог давать аналогичные советы как Москве, так и Киеву.

"Нет, [запись] я не видел… Это стандартная вещь, понимаете? Ему нужно продать это Украине. Он должен "продать" Украину России. Это то, что делает переговорщик. Вы должны сказать: "Смотрите, они хотят вот это. Вам нужно убедить их в этом". Это очень стандартная форма переговоров", — заявил Трамп.

Он добавил, что "может себе представить", что Уиткофф говорил аналогичные вещи и украинской стороне, поскольку каждая из сторон должна делать уступки.

Утечка разговора Уиткоффа с Кремлем - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что утечка этого разговора показала близость Уиткоффа к Москве и его подыгрывание Кремлю. Предполагаемые советы главному внешнеполитическому помощнику кремлевского диктатора Юрию Ушакову о том, как обращаться с Трампом и как вести прерывистый мирный процесс, выглядят крайне неловко.

Кроме того, мы также рассказывали о реакции Дмитриева на материал Bloomberg. Он написал, что это "фейк" и добавил, что якобы это направлено на то, чтобы сорвать "мирное соглашение".

