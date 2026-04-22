В России заявили об угрозе для Приднестровья: эксперт объяснил намерения оккупантов

Молдове невыгодно возвращать себе этот регион, считает Денис Попович.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о якобы новой опасности для россиян, проживающих в Приднестровье, и добавил, что Москва "примет все меры для их защиты". Его слова передает Reuters.

"Нельзя забывать, что в Приднестровье проживает более 220 000 граждан России. Их интересы и безопасность сейчас находятся под угрозой из-за непродуманных и безответственных действий Киева и Кишинева. Если возникнет такая необходимость, Россия примет все необходимые меры и использует все доступные методы для их защиты в соответствии с конституцией. Нельзя ничего исключать, и мы рассматриваем все возможные сценарии, даже те, которые являются наименее вероятными", – заявил Шойгу.

Впрочем, пока РФ не способна перебросить в этот регион достаточное количество своей армии. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович.

Видео дня

"Этот район изолирован. Либо перелетать через Украину, ну, либо я не знаю. Там повсюду государства, окружающие Приднестровье, которые с РФ, мягко говоря, не в ладах. Поэтому мне трудно понять, каким образом там можно спланировать чисто военную операцию для того, чтобы правильно угрожать Молдове. Возможно, речь идет о каких-то гибридных мерах. Я этого не могу исключать", – сказал Попович.

Он добавил, что Молдова крайне осторожно относится к вопросам этого региона. В то же время, по мнению эксперта, Кишинев может специально не спешить с вопросом возвращения этих территорий.

"Молдова не хочет объявлять операцию по присоединению Приднестровья из-за того, что это такой сугубо пророссийский, почти коммунистический регион, и очень сильно изменится электоральное поле в самой Молдове. Мы помним, за счет чего удавалось выигрывать проевропейским силам в этой стране. А выигрывали они выборы за счет прежде всего диаспоры. Если там Приднестровье со своими настроениями присоединится к Молдове, это будет единое электоральное поле, которое очень сильно изменится", – добавил эксперт.

Угрозы РФ в отношении Приднестровья: важные новости

Напомним, ранее об угрозе со стороны Приднестровья и планах РФ создать оттуда буферную зону в Винницкой области сообщал заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса. Он назвал такие планы Кремля "амбициозными", но в то же время отметил, что пока не видит у РФ сил для их реализации.

Как тогда отметил военный эксперт Иван Ступак, такие планы Кремля вряд ли будут реализованы. Эксперт пояснил, что Россия до сих пор планирует захват еще ряда регионов Украины – в частности Одессы, Херсона и Киева. Однако на практике это остаются только планы.

