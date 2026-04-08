Буферная зона в Винницкой области: эксперт объяснил, способна ли на это Россия

Эксперт пояснил, что беспокоиться стоит, когда Россия соберёт в Приднестровье от пяти тысяч военных.

Планы РФ создать буферную зону в Винницкой области, как и многие другие замыслы Кремля, вряд ли будут реализованы. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал Иван Ступак – бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт.

"Господин Палиса говорит, что никакой угрозы сейчас нет, вообще это влажные фантазии. Я уже от себя добавляю, что паниковать не нужно, никакой истерики на эту тему быть не должно. РФ планирует многое. Они планировали Крым за несколько лет до захвата. Они до сих пор планируют захват Одессы, захват Херсона, Запорожья, Киева точно так же. Планы у них есть, но, честно говоря, эти планы остаются просто планами", – сказал Ступак.

Он добавил, что сейчас РФ удерживает в целом в районе Приднестровья около 1700 военных. И этих сил будет недостаточно для того, чтобы проводить полноценное наступление. Также Кремль не имеет возможности перебросить дополнительные силы в этот регион.

Видео дня

"Для полномасштабного наступления нужно нечто большее, чем 1700 стражей. Цифра, которая может начать вызывать беспокойство, – это от пяти тысяч военных. Однако таких цифр там сейчас точно не может быть. Как РФ может переместить туда людей? По суше? Украина – нет, Румыния – ну, Молдова – нет. Авиасообщение? Авиасообщения с Приднестровьем нет. Поэтому вариантов для таких провокаций у РФ нет", – пояснил Ступак.

Для чего России может понадобиться активизация в этом регионе

Эксперт отметил, что, несмотря на заявления о наличии в Приднестровье крупных складов с боеприпасами, точно неизвестно ни их количество, ни качество.

"Я общался с одним молдавским чиновником на тему, а что же вообще находится на этих складах. Он сказал, что они в свое время пытались найти какие-то контакты, чтобы понять, что там находится. И есть такое мнение, что даже РФ до конца не понимает, что там с этими снарядами. Ведь уже прошло много времени с момента распада Советского Союза. Есть даже предположение, что там частично сохранилось оружие времен Крымской войны и что там разве что для коллекционеров могут быть интересные экспонаты", – пояснил Ступак.

В то же время он отметил, что для россиян Приднестровье может быть интересно с точки зрения отвлечения внимания ВСУ:

"Много точек на карте – Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области. А если добавить и такое горячее Приднестровье, то Украина будет вынуждена растянуть все свои возможности, а они у нас не резиновые".

Плюс не стоит забывать о Беларуси, с которой у Украины тысячи километров общей границы.

"В целом, сейчас считается, что у нас линия фронта составляет 1200 километров. Тогда как общая линия разграничения, вместе с белорусской границей, составляет 3000 километров. И я думаю, что россияне хотели бы растянуть нас еще больше, чтобы мы отвлекались от тех участков, которые важны для россиян", – отметил Ступак.

Наступление РФ на Винницкую область: что известно

Ранее о том, что РФ планирует создать буферную зону в Винницкой области, сообщил заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса.

Он отметил, что у РФ в целом есть амбициозный план на 2026 год – кроме основного продвижения в Донецкой области, враг планирует создание буферной зоны в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, создание условий для попытки захвата Запорожья и Херсонщины и в долгосрочной перспективе – захват Николаевской и Одесской областей.

Однако сил, с помощью которых РФ могла бы реализовать эти планы, он не видит.

