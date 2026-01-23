Президент Румынии высказался на счет присоединения Молдовы

Ранее такие предложения звучали как из Кишинева, так и из Бухареста.

Ни Румыния, ни Молдова на сегодняшний день не готовы к объединению в одну страну. Об этом заявил румынский президент Никушор Дан, сообщает Observator News.

По данным журналистов, когда Дан прибыл на заседание Европейского совета, его "неофициально" спросили, готова ли Румыния серьезно рассмотреть сценарий объединения с Молдовой.

"В тот момент, когда большинство в Республике Молдова этого захочет. Пока нас там нет", – ответил глава Румынии.

Президент Молдовы Майя Санду Союз, в свою очередь, сказала, что "союз с Румынией станет одним из способов, которые гарантируют Республике Молдова, что она останется частью свободного мира и будет жить в мире, особенно в нынешнем региональном и международном контексте". Она, однако, заявила, что не обсуждала вопрос объединения с европейскими лидерами и повторила, что страна сосредоточится на членстве в ЕС, поскольку в настоящее время среди молдавского электората нет единого мнения относительно союза с Румынией.

Как сообщалось, ранее советник президента Румынии по связям с румынами в диаспоре Евгений Томак заявил, что Бухарест готов "серьезно обсудить" объединение с Молдовой. Он напомнил, что Румыния официально заявила о своей готовности обсуждать еще в парламентской декларации 2018 года.

В свою очередь, в Молдове разрабатывают план реинтеграции самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики. По словам вице-премьера по реинтеграции Валериу Кивера, этот план разрабатывается совместно с ЕС и США.

