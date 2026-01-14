В Румынии заявили, что готовы начать 'серьезные переговоры' об объединении с Молдовой

Советник президента Румынии подчеркнуул, что Румыния готова в любой момент сесть за стол переговоров и серьезно обсудить этот сценарий.

Советник президента Румынии по связям с румынами в диаспоре Евгений Томак заявил, что Бухарест готов "серьезно обсудить" объединение с Молдовой. Об этом он сказал в интервью для Calea Europeana.

"Любой добросовестный румын, независимо от того, на какой стороне Прута он живет, рассматривает вопрос объединения двух государств как естественный процесс", - заявил он.

Он напомнил, что Румыния официально заявила о своей готовности обсуждать этот вопрос с 27 марта 2018 года посредством декларации, принятой парламентом без единого голоса против. "Это официальная позиция румынского государства. Она не изменилась", – отметил он.

Томак подчеркнул, что Румыния готова в любой момент сесть за стол переговоров и серьезно обсудить этот сценарий, однако только в том случае, если Молдова "рассматривает его как вариант".

"Это их право решать свое будущее", - сказал он.

На вопрос о готовности Румынии к сценарию воссоединения, в том числе с точки зрения необходимой поддержки со стороны партнеров по ЕС, союзников по НАТО и стратегического партнера США, Томак заявил, что "все наши партнеры знают, что в Румынии и Республике Молдова живет один и тот же народ".

Воссоединение Молдовы и Румынии - новости

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что проголосовала бы за воссоединение с Румынией, если бы этот вопрос когда-либо был вынесен на референдум. По ее словам, стране становится все труднее "выживать" в одиночку.

Ранее УНИАН сообщал, что Молдова вместе с ЕС и США разрабатывает план реинтеграции Приднестровья. Часть вопросов "остаются чувствительными" и требуют осторожности, а для некоторых процессов "нужно время".

