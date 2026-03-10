Три бомбардировщика США совершили аварийную посадку в Германии после атаки на Иран

На борту одного из них все еще находилось боевое оружие

После атаки на цели в Иране три бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США совершили незапланированную посадку в Германии, при этом один из них был с боевым оружием на борту, пишет flugrevue.de.

8 марта, согласно данным сайтов отслеживания полетов, еще четыре бомбардировщика вылетели с авиабазы ​​Дайесс в Техасе, три из них атаковали цели в Иране. Однако их обратный полет прошел не по плану.

Посадка в Германии

Первоначально планировалось, что они приземлятся на авиабазе Фэрфорд, чтобы присоединиться к базирующемуся там флоту бомбардировщиков. Однако из-за густого тумана на британской базе самолетам пришлось совершить аварийную посадку.

Для этой цели ВВС США выбрали авиабазу Рамштайн в Германии. Эта база в основном используется для базирования американских транспортных самолетов. Первыми приземлились "Лансеры" с позывными "Молт 11" и "Молт 12". За ними последовал третий самолет ("Молт 13").

"Согласно записи радиопереговоров, на борту этого B-1B все еще находилось боевое оружие, которое не отсоединилось от точки подвески в бомбоотсеке, как предполагалось", - говорится в статье.

Конкретный тип ракеты, которая была на борту бомбардировщика, неизвестен. Вооружение B-1B состоит из 24 ракет класса "воздух-воздух" AGM-158. В качестве альтернативы он может быть вооружен 24 управляемыми лазером бомбами GBU-31, 15 бомбами GBU-38 или 15 бомбами GBU-54.

Война в Иране

Ранее СМИ писали, что США могут развернуть на Ближнем Востоке еще один авианосец на фоне продолжающейся военной операции и роста напряженности в регионе. Речь идет об атомном авианосце USS George H.W. Bush (CVN-77) класса "Нимиц", который недавно завершил ключевые предразвертывающие учения.

Сейчас в регионе работает авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72). Кроме того, самый большой корабль ВМС США – USS Gerald R. Ford (CVN-78) – недавно прошел через Суэцкий канал в Красное море. Это впервые за почти год, когда две американские авианосные ударные группы одновременно действуют на Ближнем Востоке.

