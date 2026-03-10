Родители-дикобразы трогательно опекают своего малыша: самое милое видео, что вы увидите

На кадрах запечатлен новорожденный африканский хохлатый дикобраз, окруженный любовью сразу обоих родителей.

Все любят наблюдать за очаровательными малышами животных, но сейчас в сети распространяется, можно сказать, одно из самых милых видео. Зоопарк Калгари недавно поделился кадрами, особенностью которых заключается в том, как о малыше с любовью заботится не только мама, но и папа!

13-летняя Калифа и ее партнер Бристл поприветствовали новорожденного дикобраза 3 февраля, и он очень крошечный по сравнению с мамой и папой. Пара обнюхивает своего нового малыша, осторожно следя за тем, чтобы кроха находился между ними для безопасности, пока они исследуют новое окружение, пишет PAW Nation.

Мы даже можем увидеть маленькие приступы безудержной беготни и счастья в исполнении малыша.

Зоопарк Калгари рассказал больше о колючем семействе в описании к видео. "Мы рады объявить о крошечном пополнении в нашей семье африканской саванны! 3 февраля наша 13-летняя самка африканского хохлатого дикобраза Калифа и ее партнер, 13-летний Бристл, поприветствовали поркьюпетта. Это третье потомство пары с тех пор, как Калифа присоединилась к нашей семье в зоопарке в 2021 году", - говорится в сообщении.

Сообщается, что хотя сейчас еще самое начало пути, малыш хорошо сосет молоко, налаживает связь с мамой и папой и с любопытством исследует служебное помещение. На данный момент пол поркьюпетта еще не определен.

Семейство имеет доступ к спальням в служебном помещении, где они сейчас проводят большую часть своего времени.

