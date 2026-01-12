Трудно выживать в одиночку: президент Молдовы выступила за воссоединение с Румынией

Санду сделала громкое заявление о будущем своей страны.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что проголосовала бы за воссоединение с Румынией, если бы этот вопрос когда-либо был вынесен на референдум. По ее словам, стране становится все труднее "выживать" в одиночку.

Молдова с населением около 2,4 миллиона человек, зажатая между Румынией и Украиной, стала мишенью российской гибридной войны, включающей дезинформацию и манипуляции на выборах, пишет Politico. "Если у нас будет референдум, я проголосую за объединение с Румынией", – сказала Санду, возглавляющая проевропейское правительство в Кишиневе, в интервью британскому подкасту The Rest is Politics.

Она объяснила свое решение, предложив посмотреть, что происходит сегодня вокруг Молдовы и в мире. "Небольшой стране, такой как Молдова, становится все труднее выживать как демократии, как суверенному государству и, конечно же, противостоять России", - подчеркнула Санду.

Румыния и Молдова - объединение и разъединение

Молдова была частью Румынии с 1918 по 1940 год, когда она была аннексирована СССР, и вновь провозгласила независимость в 1991 году после падения "железного занавеса".

Как сообщает СМИ, на референдуме в 2024 году, который был омрачен российским вмешательством, незначительное большинство молдаван – 50,4% – проголосовало за членство в ЕС. Параллельно Санду добилась переизбрания на пост президента, набрав около 55% голосов и победив пророссийского оппонента.

Несмотря на личную поддержку этой идеи, Санду признала, что объединение с Румынией не пользуется поддержкой большинства граждан Молдовы – в отличие от вступления в ЕС. Заявку на членство в Евросоюзе страна подала в 2022 году, и именно эту цель президент назвала "более реалистичной".

Опросы показывают, что около двух третей молдаван выступают против воссоединения, в то время как в Румынии поддержка этой идеи традиционно выше.

Ранее УНИАН сообщал, что Молдова вместе с ЕС и США разрабатывает план реинтеграции Приднестровья. Часть вопросов "остаются чувствительными" и требуют осторожности, а для некоторых процессов "нужно время".

Румыния, в свою очередь, несмотря на ситуацию в регионе, не планирует отправлять войска в Украину. Но страна все равно готова внести свой вклад. "Все участники решительно поддерживают усилия под руководством США", - отметил президент страны.

