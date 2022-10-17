Майя Санду отметила, что внутренняя безопасность страны под контролем.

Россиян, которые приезжают в Молдову, тщательно проверяют. Внутренняя безопасность страны под контролем.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на пресс-конференции вместе с коллегой из Грузии Саломе Зурабишвили

"Риски для безопасности сегодня выше, чем обычно, наши органы применяют фильтр, который обеспечивает, чтобы люди с недобрыми намерениями и стремлением дестабилизировать обстановку не попали в страну", - завила Санду.

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При этом она заверила, что внутренняя безопасность страны находится под контролем.

Стоит отметить, что в СМИ ранее была информация о том, что мужчин, прилетевших из России, разворачивают на границе и отправляют назад. Также появлялись сообщения, что россиян, летящих транзитом через Кишинев, не выпускают из аэропорта.

Мобилизация в России - что известно

Президент РФ объявил о "частичной" мобилизации в России 21 сентября. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о планах призвать 300 тысяч резервистов. Однако СМИ сообщили, что реальная цифра в три или даже четыре раза больше.

Мобилизация в РФ проводилась хаотично: повестки присылали как умершим, так и многодетным отцам.

В России тысячи мужчин решили сбежать от моилизации, выехав в соседние страны. В частности, в Финляндию, Грузию, Армению, Казахстан, Монголию. С 30 сентября Финляндия закрыла границы для россиян, бегущих от мобилизации, а на границе с Грузией, где скопились очереди, Россия развернула пункт мобилизации людей из очереди на выезд из страны.

С конца сентября из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. До 4 октября, по информации источников Forbes, от 600-700 тысяч до почти миллиона граждан выехали из России.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что "частичная" мобилизация в России должна завершиться в ближайшее время, а в российскую армию уже призвали 222 тысячи мужчин.

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