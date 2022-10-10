Утром 10 октября три крылатые ракеты РФ нарушили воздушное пространство Молдовы.
Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.
Посла РФ в Молдове Олега Васнецова уже вызвали на разговор по поводу этого инцидента.
"Республика Молдова считает этот инцидент чрезвычайно серьезным и печальным, и, бесспорно, он вызывает дополнительную напряженность. Нарушение нашего национального воздушного пространства является абсолютно недопустимым", - заявил дипломат.
Попеску уточнил, что Молдова решительно осуждает нарушения ее воздушного пространства и уточняет, что ракеты зашли в воздушное пространство его страны во время массированной ракетной атаки на Украину.
"Мы осуждаем продолжение агрессии России против Украины", - добавил он.
Массированные ракетные удары России по Украине 10 октября
Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 октября, взрывы раздаются сразу в нескольких областях в частности во Львовской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Киевской и других - враг осуществляет массированную атаку на Украину.
Комментируя ракетный удар РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о погибших и пострадавших людях: "229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли".