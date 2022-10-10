Российского посла уже вызвали на разговор по этому инциденту

Утром 10 октября три крылатые ракеты РФ нарушили воздушное пространство Молдовы.

Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Посла РФ в Молдове Олега Васнецова уже вызвали на разговор по поводу этого инцидента.

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"Республика Молдова считает этот инцидент чрезвычайно серьезным и печальным, и, бесспорно, он вызывает дополнительную напряженность. Нарушение нашего национального воздушного пространства является абсолютно недопустимым", - заявил дипломат.

Попеску уточнил, что Молдова решительно осуждает нарушения ее воздушного пространства и уточняет, что ракеты зашли в воздушное пространство его страны во время массированной ракетной атаки на Украину.

"Мы осуждаем продолжение агрессии России против Украины", - добавил он.

Массированные ракетные удары России по Украине 10 октября

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 октября, взрывы раздаются сразу в нескольких областях в частности во Львовской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Киевской и других - враг осуществляет массированную атаку на Украину.

Комментируя ракетный удар РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о погибших и пострадавших людях: "229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли".

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