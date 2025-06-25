Весенне-летняя кампания РФ не приносит оккупантам ожидаемых результатов на поле боя.

Ожидания российского диктатора Владимира Путина от весенне-летней кампании не коррелируются в достаточной степени с реальностью, когда он говорит о создании на Сумщине буферных зон, прорывах на фронте. Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ.

"Его ожидания были выше, чем это происходит на самом деле. Во-первых, это, безусловно, благодаря героизму наших защитников. А во-вторых, какие могут быть расчеты относительно больших прорывов, если не используются танки и другая механизированная техника? Почти везде россияне используют живую силу, которую посылают на мясные штурмы малыми пехотными группами. В таких условиях не может быть прорывов, а только тактические продвижения, просачивания", - отметил он.

По его словам, большего россияне не могут добиться, потому что везде работают дроны.

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Он отметил, что Запорожье и Южный фронт не является главным для россиян на сегодняшний день, а приоритетом является Донецкая и Сумская области.

Попович отметил, что в Сумской области наступление российской армии остановлено, где-то наши войска отодвигают россиян, контратакуют, освобождают населенные пункты, в частности, это Андреевка. "В то же время россияне пытаются давить в Юнаковке, где сейчас идут встречные бои. Уже видно, что на Сумщине российские войска истощаются и наступление их понемногу захлебывается", - добавил он.

Попович отметил, что сейчас такая ситуация, что ни одна сторона не может рассчитывать на глубокий и большой прорыв.

Эксперт отмечает, что россияне пытаются решить, какое главное направление наступления выбрать в Донецкой области - Константиновку или Покровск, или продвигаться к границам Днепропетровской области. "Выбор будет сделан в пользу Константиновки. Потому что об этом свидетельствует много признаков. Продвижение в сторону Константиновки будет, но до начала осени враг разве немного приблизится к ней, но ему не удастся в этом году захватить этот город", - подчеркнул Попович.

Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, по информации проекта DeepState от 24 июня, российская армия оккупировала село Новомихайловка в Донецкой области. Также продвинулся возле Радьковки, Грековки, Нелиповки, Романовки, Новоторецкого, в Голубовке и Леонидовке.

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