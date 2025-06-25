Ученые назвали версии, кроме теории Дарвина, Библии и инопланетян.

Существует множество предположений о том, как появился первый человек на Земле. Приверженцы религиозной теории считают, что начало было положено Адамом и Евой, поклонники Дарвина верят в идентичность человека и обезьяны, а те, кто обожает фантастику, "смотрят" в сторону инопланетян. Мы расскажем о семи наиболее популярных версиях, какой отдать предпочтение - вы решите сами.

Как появился человек и когда - главные теории

Все предположения ученых о том, откуда появился человек, можно условно разделить на три группы. К первой относится вариант внешнего вмешательства, когда первого представителя Homo sapiens просто каким-то образом поместили на Землю. Вторая корнями уходит в религию, например, православную Библию, где род человеческий начался с Адама и Евы. И третья - теория эволюции - намекает, что человек, как вид - это результат биологических процессов. Поговорим о шести версиях возникновения человека.

Катастрофизм

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Религиозная теория в христианстве основана на информации из Ветхого Завета. Там сказано, что Бог создал Адама, а затем из ребра его - Еву. По образу и подобию своему он сотворил человека, благодаря чему тот получил не только внешний облик, но и духовные, и моральные качества, а также сознание и разум. Люди, которые придерживаются такой версии, называются креационистами, а само философское течение - креационизмом.

Однако на базе креационизма существует еще одна теория - катастрофизм. Первым ее выдвинул Жорж Кювье на рубеже XVIII–XIX веков. Она заключалась в том, что Бог несколько раз создавал Землю, а затем несколько раз насылал катастрофы (астероиды, землетрясения, потопы и так далее), если ему что-нибудь не нравилось. Это могло бы объяснить наличие огромного количества костей динозавров, происхождение которых не может объяснить Библия, но и не отвергало бы создание мира Адамом и Евой. К сожалению, версия Кювье не была принята публикой.

Люди - потомки приматов

Альтернативный вариант, откуда появился человек, в 1859-м году озвучил ученый из Британии Чарльз Дарвин. Он написал целую книгу, где подробно изложил свою теорию эволюции, основанную на том, что люди - потомки приматов. Дарвин был уверен, что первая обезьяна эволюционировала в человека путем естественного отбора.

Современные ученые, с одной стороны, нашли этому подтверждение - они выяснили, что Homo habilis (человек умелый) жил на Земле около 3 млн лет назад, затем биологический вид изменился, и 300 000 лет назад человек уже выглядел по-другому. Исследователи считают, что появление Homo sapiens, к которым относимся мы, произошло не позднее 40 000 лет назад.

Тем самым они доказывают, что Дарвин был прав - примат действительно мог эволюционировать в человека. И несмотря на вечные споры вокруг этой теории, она до сих пор остается самой популярной.

Эволюция через труд

Немецкий ученый и философ Фридрих Энгельс в 1870-м году опубликовал статью, где была описана его личная точка зрения относительно теории эволюции. Энгельс соглашался с Дарвином в том, что люди произошли от приматов, однако был уверен, что из обезьяны человека сделала не эволюция, а… труд.

Главные аргументы сторонника марксизма звучат так:

обезьяны вынуждены были начать ходить прямо, чтобы держать руки свободными;

начав трудиться, они разработали кисти;

работая в группах, приматы научились общаться, что способствовало преобразованию гортани и возникновению речи;

физические и умственные упражнения стали причиной быстрого развития мозга.

Энгельс утверждал, что вся культура человечества - это результат его работы с простейшими орудиями на уровне приматов. Многие ученые считают эту "трудовую теорию" вполне логичной.

Мутации

Голландский ученый Хуго де Фрис стал еще одним исследователем теории эволюции и в начале XX века предположил, что первый человек возник в результате мутаций. То есть, на Земле всегда существовали определенного вида организмы. Одни погибали, другие продолжали жить, но третьи, случайно оказавшись в других обстоятельствах (смена погоды, попадание в другую среду и тд), мутировали и оставались в таком виде. Таким образом в результате миллионов лет эволюции простейший организм мозг буквально "вырасти" в человека.

Фриз подкрепил свою теорию палеонтологическими исследованиями, в результате которых ученые выяснили, что первый человек жил на территории современной Восточной Африки. Однако там существовать было нельзя - залежни урана, сдвиги тектонических плит, частые извержения вулканов и повышенный уровень радиации убивали все живое, поэтому люди начали миграцию на другие континенты. За это и "ухватился" в своей версии Фриз - он считал, что именно неблагоприятные для живых людей условия стали началом мутации для простейших организмов.

Акватическая теория

Еще позднее, в 1960-м году уже британский биолог Алистер Харди высказал свою теорию, которую прозвали акватической. Он подробно объяснил, как появился первый человек на Земле. По мнению ученого, не все приматы жили в лесах, некоторые вполне могли обитать на берегу морей и океанов. Питались они всем тем, что могли достать со дна. Из-за того что охотиться приходилось долго, обезьяны адаптировались к воде, затем постепенно выпрямились и начали ходить на двух ногах, руками выискивая еду. Кроме того, из-за длительного контакта с соленой водой волосяной покров начал истончаться, а затем перестал расти совсем.

Харди аргументировал свою версию тем, что новорожденные дети умеют плавать, задерживая дыхание, точно как приматы. Более того - он утверждал, что количество подкожного жира у современных людей такое же, как у морских млекопитающих. Приверженцы других научных теорий относятся к этому варианту происхождения человека скептически.

Панспермия

Первым, кто высказался о том, что жизнь на Землю могла быть "занесена" с других планет, был философ Анаксагор в V веке до н.э. После него более научно эту теорию описывали многие другие ученые. Вариации панспермии могут быть разными:

на Землю людей, как микроорганизмов, "привезли" инопланетяне;

представители других цивилизаций посетили планету и остались, а люди - их потомки;

организмы, которые позже стали людьми, были занесены на Землю астероидом или кометой.

Важно понимать, что если в разговоре о том, как появился человек, вы слышите любые упоминания о внешнем вмешательстве, это уже паспермия. Приверженцы этой версии уверены, что сама жизнь зародилась "где-то там в космосе", и этот уникальный набор сахаров, аминокислот и всего того, что необходимо для образования РНК, как-то кем-то был занесен на Землю.

Противники панспермии настаивают на том, что ни один микроорганизм не смог бы выжить при космическом холоде или таком уровне радиации, однако, эта теория все равно занимает умы многих ученых, в том числе, астрономов.

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