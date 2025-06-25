Российские оккупанты несут очень большие потери, постоянно пытаясь продвинуться в Сумской области.
Об этом сообщил высокопоставленный представитель НАТО на условиях анонимности, передает Европейская правда. Он отметил, что данные разведок союзников подтверждают оценки Украины - потери России превысили миллион человек, из которых около 250 тыс. составляют боевые потери.
Он напомнил, что в последнее время РФ ежедневно теряет около 1300 человек в результате массированных штурмов, в частности на Сумском направлении.
"Россия пытается создать буферную зону... и, хотя она имеет определенные тактические продвижения, эти атаки чрезвычайно изнурительны", - сказал представитель НАТО.
Кроме этого, чиновник подчеркнул, что в настоящее время окружение Сум маловероятно и не имеет реалистичного сценария.
По оценкам НАТО, россияне будут пытаться обойти областной центр, расширив фронт.
"Мы ожидаем попыток расширить линию фронта на севере и северо-востоке от Сум, поскольку Россия пытается установить театр боевых действий для наступления на город. Но, ранее эти попытки не были успешными", - подчеркнул чиновник НАТО.
Ситуация в Сумской области
22 июня проект DeepState сообщил, что Силы обороны освободили Андреевку в Сумской области. В то же время враг продвинулся возле двух населенных пунктов.
При этом оккупанты продвинулись вблизи Привольного и в Шевченково.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на Сумском направлении россияне имели разные планы и "сумасшедшие намерения", однако ВСУ сдерживают и уничтожают оккупантов.