Российская армия несет сверхтяжелые потери на Сумском направлении.

Российские оккупанты несут очень большие потери, постоянно пытаясь продвинуться в Сумской области.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель НАТО на условиях анонимности, передает Европейская правда. Он отметил, что данные разведок союзников подтверждают оценки Украины - потери России превысили миллион человек, из которых около 250 тыс. составляют боевые потери.

Он напомнил, что в последнее время РФ ежедневно теряет около 1300 человек в результате массированных штурмов, в частности на Сумском направлении.

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"Россия пытается создать буферную зону... и, хотя она имеет определенные тактические продвижения, эти атаки чрезвычайно изнурительны", - сказал представитель НАТО.

Кроме этого, чиновник подчеркнул, что в настоящее время окружение Сум маловероятно и не имеет реалистичного сценария.

По оценкам НАТО, россияне будут пытаться обойти областной центр, расширив фронт.

"Мы ожидаем попыток расширить линию фронта на севере и северо-востоке от Сум, поскольку Россия пытается установить театр боевых действий для наступления на город. Но, ранее эти попытки не были успешными", - подчеркнул чиновник НАТО.

Ситуация в Сумской области

22 июня проект DeepState сообщил, что Силы обороны освободили Андреевку в Сумской области. В то же время враг продвинулся возле двух населенных пунктов.

При этом оккупанты продвинулись вблизи Привольного и в Шевченково.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на Сумском направлении россияне имели разные планы и "сумасшедшие намерения", однако ВСУ сдерживают и уничтожают оккупантов.

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