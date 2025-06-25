Авторитетные американские СМИ фактически опровергли предыдущие заявления Трампа о последствиях атаки США на Иран.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал CNN и New York Times, которые опубликовали разведданные, отрицающие его заявления о полном уничтожении ядерной программы Ирана в результате американских ударов.

В своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что "фейковые новости" CNN и "провальная" New York Times "унижают одну из самых успешных военных операций в истории" американской армии.

"Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены! И (New York - УНИАН) Times, и CNN подвергнутся жесткой критике от общественности!" - добавил Трамп.

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Утечка секретных данных об ударе по Ирану

Напомним, в ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам на территории Ирана.

Сразу после атаки президент Трамп утверждал, что все объекты были уничтожены. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран уже не сможет иметь ядерное оружие.

По данным ряда американских СМИ, в частности CNN и New York Times, удары Соединенных Штатов Америки не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана. Вероятно, атака лишь отбросила ее на несколько месяцев назад.

Два источника сказали журналистам, что запасы обогащенного урана, которые имел Иран, уничтожены не были. Один из собеседников также заявил, что центрифуги в основном "неповреждены". Белый дом эту информацию опровергает.

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