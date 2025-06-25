После атаки на объекте начался пожар. Этот завод является важным узлом в российском ВПК.

Украинские беспилотники ночью атаковали Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь.

"БПЛА сбиты в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе. К сожалению, не обошлось без последствий", - признал российский чиновник.

Хотя в своем сообщении Слюсарь рассказал, что в Таганроге прилетело только по стадиону "Форте Арена", на самом деле это не все.

Видео дня

Также дроны ударили по заводу "Атлант аэро", в результате чего там произошел взрыв с последующим пожаром.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, этот завод является важным узлом в российском ВПК. На этом предприятии выпускают боевые дроны, в том числе и космического назначения, и компоненты к ним, а также специализированное оборудование, системы управления.

"Он привлечен к проектам по производству дронов "Орион", комплексам РЭБ и цифровой интеграции для ударных FPV-дронов и баражирующих боеприпасов", - сообщил Коваленко.

Налеты дронов на РФ

Вечером 24 июня в разных регионах РФ были замечены дроны. Известно, что беспилотники россияне сбивали над территорией Воронежской, Белгородской, Саратовской и Самарской областей, а также над Татарстаном.

А 1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию под кодовым названием "Паутина" против российских авиабаз.

Вас также могут заинтересовать новости: