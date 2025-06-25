По словам премьер-министра Британии, именно Россия должна заплатить цену за войну, которую начала против Украины.

Великобритания пообещала усилить противовоздушную оборону Украины сотнями ракет, поскольку премьер-министр страны Кир Стармер хочет поддержать Киев на саммите НАТО, который состоится на этой неделе. Об этом пишет Politico.

Новый пакет, который будет содержать 350 ракет противовоздушной обороны ASRAAM, будет оплачен за счет 70 миллионов фунтов стерлингов, которые получены от процентов за конфискованные российские активы, заявили в британском правительстве.

"Россия, а не Украина, должна заплатить цену за варварскую и незаконную войну Путина, поэтому вполне справедливо, что мы используем средства, полученные от конфискованных российских активов, чтобы обеспечить Украину необходимой противовоздушной обороной", - подчеркнул Стармер.

Видео дня

По его словам, поддержка Британии "никогда не пошатнется", а также он призвал российского диктатора Владимира Путина вернуться за стол переговоров.

В Politico напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу НАТО в Гаагу после того, как увиделся с королем Чарльзом и Стармером в Лондоне. Монарх и премьер-министр страны публично поддержали украинского президента тогда, когда конфликт на Ближнем Востоке может затмить войну в Украине.

В то же время министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что "в интересах Путина" привлечь внимание мира к конфликту между Израилем и Ираном, и что "чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали сосредотачиваться на Украине".

Он добавил, что защита Украины будет оставаться двухпартийным вопросом в Великобритании и пользуется сильной поддержкой общественности.

Великобритания и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит миллиарды на оружие от Великобритании. По его словам, 11 июня украинское правительство приняло решение о привлечении почти 1,7 млрд фунтов стерлингов (примерно 2,2 млрд долларов) от Великобритании для дополнительной закупки оружия.

"За эти средства планируем приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet. Это существенно усилит нашу противовоздушную оборону и способность остановить врага", - заверил политик.

Премьер-министр добавил, что в этом месяце Великобритания также объявила рекордную помощь по поставкам дронов. Речь идет о 350 млн фунтов стерлингов, благодаря чему Украина получит 100 тысяч беспилотников уже в 2025 году.

Также сообщалось, что Зеленский и Стармер заключили соглашение о совместном военном производстве. Такое соглашение предоставит Великобритании доступ к украинским технологическим разработкам, благодаря чему британские оборонные компании смогут масштабировать производство военной техники. В свою очередь Украина получит больше беспилотников для применения на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: