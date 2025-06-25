Из-за сильной жары также приходится закрывать некоторые туристические объекты.

24 июня в крупнейших городах северо-востока США установилась экстремальная жара. По прогнозам синоптиков, этот вторник станет пиком затяжной волны тепла, которая продолжается с конца прошлой недели. Жара начнет спадать только 25-26 июня, пишет Reuters.

Как сообщается, температура в Вашингтоне и Бостоне может достичь +38 °C, это на 6 градусов выше прежних максимумов. В Центральном парке Нью-Йорка столбик термометра может подняться до +37 °C, превысив прошлый рекорд в +35,5 °C. Аномальная жара также охватила Вирджинию, Мэриленд, Пенсильванию, Каролины и север Джорджии.

Невероятная жара привела к сбоям в транспорте - компании снижают скорость поездов между крупными городами.

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Некоторые туристические объекты, в том числе Монумент Вашингтону, закрыты. Строительные компании пересматривают графики, чтобы защитить сотрудников от перегрева.

Как сообщается, погодные условия сказываются и на сельском хозяйстве. В канадской провинции Саскачеван жара и засуха повредили посевы канолы и пшеницы. Поздние дожди уже не спасают ситуацию, хотя смог от лесных пожаров частично уберег растения от палящего солнца.

Синоптики обещают облегчение с середины недели: в четверг температура в Нью-Йорке снизится до +29 °C, а в пятницу - до +24 °C.

Тепловой купол в США

Еще на прошлой неделе По всей территории США объявили повышенную опасность из-за потока горячего воздуха, который сформировал так называемый "тепловой купол". Это зона высокого давления в атмосфере, которая блокирует прохладу, температура при этом не опускается даже ночью.

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