На среду, 25 июня, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение о непогоде обнародовал Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня днем в ряде областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
І уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Ивано-Франковская;
- Житомирская.
Погода сегодня - прогноз на 25 июня
В среду, 25 июня, в Украине ожидается переменная облачность. Днем местами в северной части пройдет кратковременный дождь, гроза. На остальной территории страны ожидается погода без осадков.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в большинстве западных и Житомирской областях порывы его будут достигать 15-20 м/с.
Днем температура ожидается в пределах +21°...+26°, а в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье воздух прогреется до летних +27°...+32°.
На Киевщине сегодня также ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами в столице пройдет кратковременный дождь, в области - гроза. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Днем по области будет +21°...+26°, в Киеве термометры покажут +23°...+25°.