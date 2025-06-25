На сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение.

На среду, 25 июня, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение о непогоде обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня днем в ряде областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

І уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

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Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Ивано-Франковская;

Житомирская.

Погода сегодня - прогноз на 25 июня

В среду, 25 июня, в Украине ожидается переменная облачность. Днем местами в северной части пройдет кратковременный дождь, гроза. На остальной территории страны ожидается погода без осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в большинстве западных и Житомирской областях порывы его будут достигать 15-20 м/с.

Днем температура ожидается в пределах +21°...+26°, а в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье воздух прогреется до летних +27°...+32°.

На Киевщине сегодня также ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами в столице пройдет кратковременный дождь, в области - гроза. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Днем по области будет +21°...+26°, в Киеве термометры покажут +23°...+25°.

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