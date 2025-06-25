Он подчеркнул, что россияне не могут продолжать убивать безнаказанно гражданских украинцев.

Президент Франции Эманюэль Макрон решительно осудил массированную атаку россиян на Днепр и другие ее удары по городам в последние недели, в результате которых погибли мирные украинцы.

"Я решительно осуждаю массированную атаку России на Днепр и нападения на украинские города в последние недели", написал французский президент в Х.

Макрон подчеркнул, что в отличие от Украины, которая приняла предложенное президентом США Дональдом Трампом прекращение огня, Россия продолжает отказываться от мира.

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"Она бомбит, убивает, нарушает международное право, никогда не отвечая за свои действия. Россия не может продолжать убивать безнаказанно", - подчеркнул Макрон.

Он добавил, что вместе с партнерами будет продолжать настаивать на установлении прочного и длительного мира в Украине.

Удар по Днепру

Вчера днем РФ нанесла удар по Днепру. В городе прогремела серия взрывов, в результате чего погибли 17 человек, трое из них умерли в больнице, еще 186 человек, из которых более 20 детей.

В результате удара в городе также были повреждены гражданская инфраструктура, в частности, общежитие, гимназия, админздание, и поезд "Укрзализныци". Пассажиры получили травмы.

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